Rajasthan Cabinet Reshuffle Live: 15 ministres prêtent serment aujourd’hui alors que le Congrès trouve un équilibre entre Gehlot et Pilot

Le nouveau cabinet du Rajasthan verra 12 nouveaux visages, dont cinq du camp pilote de Sachin, lors du remaniement majeur d’aujourd’hui. Le gouvernement du Congrès dirigé par Ashok Gehlot comptera au total 30 ministres, dont 18 qui avaient démissionné plus tôt. Trois ministres d’État, tous issus de la communauté des castes répertoriées (SC), ont été élevés au rang de cabinet.

Parmi les nouveaux ministres à prêter serment en tant que ministres du cabinet figurent Hemaram Chaudhary, Mahendrajit Singh Malviya, Ramlal Jat, Mahesh Joshi, Vishvendra Singh, Ramesh Meena, Mamta Bhupesh Bhairwa, Bhajanlal Jatav, Tikaram Juli, Govind Ram Meghwal et Shakuntala. Ceux qui prêteront serment en tant que nouveaux ministres d’État dimanche sont Zahida, Brijendra Singh Ola, Rajendra Durha et Muralilal Meena. Parmi ceux du camp pilote de Sachin qui ont été inclus dans le ministère figurent Vishvendra Singh, Ramesh Meena et Hemaram Chaudhary en tant que ministres du cabinet, outre Brijendra Ola et Murari Meena en tant que ministres d’État.

