Rajasthan Cabinet Reshuffle Live: trois ministres démissionnent alors qu’Ashok Gehlot s’apprête à introniser de nouveaux visages

Rajasthan CM Ashok Gehlot avait déclaré que la refonte du cabinet aurait lieu bientôt.

Remaniement ministériel du Rajasthan en direct : Avant le remaniement ministériel tant attendu au Rajasthan, trois ministres ont démissionné hier. Les ministres avaient écrit à la présidente du Congrès Sonia Gandhi, lui proposant de quitter leurs postes et de travailler pour le parti. Il s’agit notamment du ministre du Revenu Harish Chaudhary, du ministre de la Santé et de la Santé Dr Raghu Sharma et du ministre de l’Éducation Govind Singh Dotasra. Il a été informé par le responsable du Congrès du Rajasthan et secrétaire général du parti, Ajay Maken. Le remaniement ministériel intervient après le feu vert de la présidente du parti Sonia Gandhi et de l’AICC.

Notamment, le ministre en chef du Rajasthan Ashok Gehlot et le député de Tonk Sachin Pilot s’étaient rendus à Delhi pour rencontrer Gandhi et discuter du remaniement ministériel, entre autres. Dotasra est actuellement le président de l’État du Congrès tandis que Sharma a récemment été nommé par le parti en tant que responsable du Gujarat et Harish Chaudhary en tant que responsable du Pendjab. Il y a deux jours, Gehlot avait annoncé que la restructuration du cabinet interviendrait prochainement. À l’heure actuelle, le Cabinet de l’État compte 21 membres, dont le ministre en chef. Le nombre de députés dans l’État est de 200, selon que le Cabinet peut avoir un maximum de 30 membres.

