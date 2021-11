Rajasthan CM Ashok Gehlot est resté stupéfait après que des enseignants lui ont parlé de corruption dans les transferts

Ashok Gehlot a déclaré que la politique de transfert devrait être telle que personne ne brûle le cœur.

Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a marqué un but aujourd’hui et s’est retrouvé dans une situation embarrassante lorsqu’il a demandé aux enseignants s’ils devaient payer pour obtenir un transfert. S’adressant aux enseignants lors de la cérémonie de remise des prix des enseignants au niveau de l’État aujourd’hui, Gehlot a soulevé la question de la corruption dans le transfert des enseignants. Gehlot a déclaré qu’il avait entendu dire que les enseignants versaient un pot-de-vin pour que leurs transferts soient effectués, mais ne savent pas si c’est vrai ou non.

«Nous entendons dire que plusieurs fois, de l’argent doit être payé pour le transfert. Je ne sais pas, pouvez-vous me dire si c’est vrai ou non », a demandé Gehlot. A cela, les enseignants ont répondu positivement. Surpris par leur réponse, Gehlot a de nouveau demandé : « Devez-vous payer (pour être transféré) ? Les enseignants ont répondu à l’unisson en disant oui.

Gehlot a déclaré qu’il était regrettable et surprenant que les enseignants soient prêts à payer un pot-de-vin pour être transférés. Il a déclaré qu’une politique devrait être élaborée pour que chacun sache quand son transfert est dû et où afin qu’il n’ait ni à payer ni à s’adresser au député.

Le ministre en chef a déclaré que la politique de transfert devrait être telle que personne ne brûle le cœur. Il a dit qu’à l’heure actuelle, les enseignants se rendent chez les députés et s’ils sont d’accord, la demande de transfert est effectuée. Les députés/députés s’adressent ensuite aux ministres et discutent avec eux du nombre de demandes de transfert reçues. « Il devrait y avoir une fin à cela », a déclaré Gehlot.

L’ensemble de l’incident et l’aveu des enseignants ont laissé le ministre de l’Éducation et président du Congrès d’État Govind Singh Dotasra dans une situation embarrassante. S’adressant aux enseignants après le discours de Gehlot, Dotasra a tenté de dissimuler en disant que son personnel ne prend même pas de l’argent pour une tasse de thé.

Ashok Gehlot aux enseignants : « Devez-vous payer de l’argent de transfert ? » Enseignants (à l’unisson) : OUI !!! #CorruptCongress #Rajasthan pic.twitter.com/8RAGhmVorx – Priti Gandhi – गांधी (@MrsGandhi) 16 novembre 2021

Le BJP n’a pas tardé à saisir l’occasion et à lancer une attaque contre le parti au pouvoir. Le président de l’État du BJP, Satish Poonia, a déclaré que la corruption était devenue une étiquette dans le régime du Congrès sous Rahul Gandhi.

