Rajasthan: Huit femmes parmi 11 pèlerins tués dans une collision entre un croiseur et un camion à Nagaur, le Premier ministre Modi annonce à titre gracieux

Les victimes, originaires du district d’Ujjain dans le Madhya Pradesh, rentraient chez elles après avoir prié dans les temples de Ramdevra et Karni Mata.

Onze pèlerins ont été tués et sept autres blessés dans une collision entre une camionnette et un camion dans le district de Nagaur au Rajasthan, mardi. L’accident s’est produit près du temple Shri Balaji sur l’autoroute Bikaner-Jodhpur, a indiqué la police, ajoutant que huit femmes figuraient parmi les personnes tuées.

Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé son chagrin face à cet incident tragique et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. « L’horrible accident de la route à Nagaur, au Rajasthan, est très douloureux. J’exprime mes condoléances aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans cet accident et souhaite aux blessés un prompt rétablissement”, a-t-il tweeté.

Le Premier ministre a également annoncé une ex-gratia de Rs 2 lakh chacun pour le plus proche parent du défunt et de Rs 50 000 chacun pour les blessés, a déclaré le bureau du Premier ministre.

Le ministre en chef Ashok Gehlot a également exprimé son chagrin face à l’accident. « La mort de 11 pèlerins de retour au MP dans un horrible accident de la route dans le quartier Shribalaji de Nagaur est extrêmement triste. Mes condoléances à la famille endeuillée, que Dieu leur donne de la force en cette période difficile et que l’âme du défunt repose en paix. Prier pour un prompt rétablissement des blessés », a tweeté Gehlot.

