Rajasthan : le gouvernement du Congrès modifie la couleur de l’uniforme scolaire mis en œuvre par le régime précédent du BJP

Le ministre de l’Éducation du Rajasthan, BD Kalla, a réfuté tout motif politique derrière cette décision.

Le gouvernement du Congrès du Rajasthan a émis une ordonnance pour changer la couleur des uniformes scolaires dans les écoles publiques. À l’heure actuelle, l’uniforme scolaire se compose d’une chemise ou kurta marron clair, d’un pantalon ou d’un short marron, d’un salwar, d’une jupe. Il a été introduit par le précédent gouvernement BJP dirigé par Vasundhra Raje en 2017. Comme il était de couleur marron, le Congrès avait allégué que la tenue ressemblait au code vestimentaire du RSS.

L’ordre a été émis hier par le Département de l’éducation scolaire, qui a déclaré que la couleur de l’uniforme dans les écoles publiques serait une combinaison de bleu surf et de gris foncé. L’ordre indiquait en outre que des manteaux et des pulls gris foncé seraient ajoutés en hiver. Le nouvel uniforme serait obligatoire à partir de la prochaine session académique de 2022-2023.

Les responsables du ministère de l’Éducation ont déclaré à l’Indian Express que les étudiants recevront 600 Rs chacun pour l’uniforme. Ils ont dit que le gouvernement lancera un appel d’offres dans les prochains jours pour le nouvel uniforme. Selon le gouvernement, il y a 66 lakh étudiants qui étudient dans les classes 1 à 8 dans les écoles publiques de l’État et ont le droit d’obtenir des uniformes gratuits. Ceux au-dessus des normes 8 devront acheter les nouveaux uniformes. Il y a 64 000 écoles publiques où le nouveau code uniforme sera mis en œuvre à partir de la prochaine session académique.

Le BJP a critiqué le gouvernement du Congrès pour un changement d’uniforme qualifiant l’ordre de » diktat autoritaire « . « Il n’y a aucune logique à changer l’uniforme d’ici trois à quatre ans, sans aucune demande des élèves ou des parents. La charge monétaire supplémentaire pour l’achat de l’uniforme devra être supportée par les parents, qui sont déjà financièrement touchés après la pandémie de Covid-19 », a déclaré le député BJP Vasudev Devnani.

Il convient de rappeler que, tandis que les garçons dans les écoles publiques de l’État portaient une combinaison bleu et kaki, les étudiantes avaient un code vestimentaire bleu et blanc pendant 20 ans entre 1997 et 2017.

Le ministre de l’Éducation du Rajasthan, BD Kalla, a réfuté tout motif politique derrière cette décision. Kalla, qui s’est vu confier la responsabilité du ministère en remplacement de Govind Singh Dotasra, a déclaré que le plan avait été présenté par son ancien collègue et qu’il l’avait seulement approuvé. «C’est le BJP qui a fait de la politique sur l’uniforme, distribué des cycles de couleurs safran aux étudiants, imposé la couleur du drapeau de leur parti. Le bleu et le gris, les nouvelles couleurs de l’uniforme, n’ont rien à voir avec la politique », a-t-il déclaré.

