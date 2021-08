Rajasthan: les hôpitaux remboursent Rs 36 lakh indûment facturés aux patients couverts par le régime de santé «Chiranjeevi»

in

Le gouvernement du Rajasthan a déclaré vendredi que les interventions du département de la santé de l’État avaient permis aux hôpitaux de rembourser des montants de réclamation à hauteur de Rs 36 lakh facturés aux patients assurés dans le cadre de son programme de santé phare – Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojna – lancé il y a près de trois mois. Selon les sources officielles, les hôpitaux ont remboursé le montant de la réclamation dans 267 cas, soit environ Rs 36 lakh, après intervention du département de la santé de l’État.

«Plus de 1,6 lakh de personnes ont déjà bénéficié d’un traitement sans numéraire dans le cadre du MM Chiranjeevi Swasthya Bima Yojna, cependant, dans quelques cas, les patients ont été indûment facturés par certains hôpitaux. Nous analysons les plaintes et procédons aux remboursements chaque fois que cela est nécessaire », a déclaré Aruna Rajoria, PDG de la State Health Assurance Agency, gouvernement du Rajasthan.

Lancé le 1er mai de cette année, le programme de santé compte plus de 1,3 crore de personnes (80 % de la population de l’État) inscrites en tant que bénéficiaires. Le programme offre une couverture d’assurance annuelle sans numéraire pouvant aller jusqu’à Rs 5 lakh pour tous les citoyens du Rajasthan pour une prime de Rs 850 par famille, tandis que l’inscription au programme est gratuite pour les familles incluses dans la loi nationale sur la sécurité alimentaire, les bénéficiaires du recensement socioéconomique des castes de 2011, Liste à titre gracieux Covid-19, travailleurs contractuels et petits agriculteurs et agriculteurs marginaux.

Le Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojna a constitué plus de 450 hôpitaux privés et 756 hôpitaux publics pour étendre les services à l’ensemble de la population de l’État.

Rajoria a déclaré que le programme étant nouveau, de nombreux hôpitaux n’étaient pas au courant de ses dispositions. « De plus, la mucormycose est apparue comme une menace majeure au milieu de la deuxième vague de COVID et a ensuite été ajoutée à la liste des procédures autorisées. Cette confusion a fait que plusieurs des patients assurés ont été indûment facturés par certains hôpitaux », a-t-elle déclaré.

Pour éviter de telles situations à l’avenir, le département de la santé de l’État a mis en place un centre d’appels 24h/24 et 7j/7 pour répondre à chaque plainte. Elle a également nommé des consultants dans les hôpitaux constitués pour aider les bénéficiaires et les faire choisir la bonne option de traitement.

De plus, des agents nodaux ont également été affectés à chaque zone pour s’assurer que chaque plainte est résolue et que les bénéficiaires enregistrés reçoivent leurs prestations dues dans les hôpitaux constitués.

Les responsables ont déclaré que le ministre en chef Ashok Gehlot avait demandé aux responsables de mener des enquêtes en porte-à-porte pour relier toutes les familles éligibles au Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojna. Il leur a également demandé d’associer davantage d’hôpitaux privés disposant de bonnes installations et infrastructures de santé à travers l’État au programme afin qu’un grand nombre de bénéficiaires puissent en profiter.

