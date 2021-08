Rajasthan Panchayat Election 2021 : Vote, résultat, date, heure, candidats, calendrier complet – Tout ce que vous devez savoir

in

Élection du Rajasthan Panchayat 2021 : la Commission électorale de l’État du Rajasthan 2021 a annoncé les dates des membres de Zila Parishad et Panchayat Samiti pour 6 districts – Bharatpur, Dausa, Jaipur, Jodhpur, Sawai Madhopur et Sirohi. Les scrutins ont lieu après un retard dû à la deuxième vague de COVID-19. Le secrétaire adjoint de la Commission électorale de l’Etat, Ashok Kumar Jain, a déclaré que des élections ont lieu dans les districts où la liste électorale définitive a été publiée. L’élection du panchayat à Ganganagar a été reportée en raison de la réorganisation de Lalgarh Jattan Nagar Palika. L’élection aura lieu après que la délimitation et la réservation du Sadulsahar panchayat Samiti auront été refaites. D’autre part, la Haute Cour avait suspendu les élections dans cinq panchayats dont Karauli, Kota et Baran car la délimitation de ces gram panchayats a été contestée devant le tribunal.

Élection du Rajasthan Panchayat 2021 : nombre d’électeurs

Selon la commission électorale de l’État, il y a un total de 77 94 300 électeurs dans ces six districts. Sur ce nombre, 41 23 030 sont des hommes, 36 71 246 sont des femmes et 24 électeurs du troisième sexe.

Élection du Rajasthan Panchayat 2021 : nombre de sièges

Selon la notification de la SEC, 200 membres du Zila Parishad, 1564 membres du panchayat Samiti, six Zila Pramukhs/up-Zila Pramukhs et 78 pradhans/up-pradhans seront élus dans ces six districts.

Calendrier complet des élections au Rajasthan Panchayat 2021 : date, heure et résultats du vote

Le vote se déroulera en trois phases avec la première phase des scrutins le 26 août, la deuxième phase le 29 août et la troisième phase le 1er septembre. En raison de la pandémie de COVID-19, le vote commencera à 7h30 et se terminera à 17h30. Le dépouillement des votes aura lieu le 4 septembre. Le vote se fera à l’aide des EVM.

Documents valides requis pour les électeurs

La Commission électorale a demandé aux électeurs de se présenter aux isoloirs munis de leur carte d’électeur. « Presque tous les électeurs du Rajasthan ont reçu des cartes d’identité avec photo pour les élections. Les électeurs sont tenus d’apporter l’EPIC à l’isoloir pour établir leur identité. Cependant, si un électeur n’est pas en mesure d’apporter sa carte EPIC, il devra produire l’une des 12 cartes d’identité facultatives avec photo approuvées par la Commission électorale », a déclaré la SEC. Ces documents sont – Cartes d’identité de service avec photographies pour les employés des gouvernements central et des États – PSU et sociétés anonymes, passeport, permis de conduire, carte PAN, carte Aadhaar, carte de travail MGNREGA, carte à puce d’assurance maladie délivrée dans le cadre des régimes du ministère du Travail , livrets avec photographies délivrés par les banques ou les bureaux de poste, carte à puce délivrée par RGI sous NPR, document de retraite avec photographie, cartes d’identité officielles pour les députés, les députés et les MLC.

Le code de conduite modèle est déjà entré en vigueur dans ces circonscriptions de Zila Parishad et Panchayat Samiti des 6 districts. La commission électorale a interdit les rassemblements électoraux et les réunions publiques en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, les candidats peuvent faire du porte-à-porte avec un maximum de cinq partisans. La SEC a fixé une limite de dépenses de Rs 1,5 lakh pour un candidat membre du Zila Parishad et de Rs 75 000 pour un candidat membre du panchayat Samiti.

