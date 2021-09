Rajasthan Panchayat Résultats des élections 2021 Live News: Rajasthan Zila Parishad Elections 2021 Résultats Live Updates, Rajasthan Municipal Election Comptage des votes en direct

Un membre de zila parishad et 26 membres de panchayati samiti ont été élus sans opposition. (PTI)

Mises à jour en direct des résultats des élections du Rajasthan Zila Parishad 2021: Le dépouillement des votes pour les élections du Rajasthan Zila Parishad et du panchayat samiti dans six districts est en cours aujourd’hui. Les élections du Rajasthan Zila Paridhad et du Panchayat se sont déroulées en trois phases pour élire 200 membres du zila parishad, 1 564 membres du panchayat samiti, 6 zila pramukhs et leurs adjoints, et 78 pradhans, up-pradhans dans six districts. Le vote pour la première phase des scrutins a eu lieu le 26 août, la deuxième phase le 29 août et la troisième phase le 1er septembre.

Parmi eux, un membre du zila parishad et 26 membres du panchayati samiti ont été élus sans opposition. Les résultats de 199 zila parishad et 1 537 membres panchayati samiti seront annoncés aujourd’hui. Le dépouillement des votes a lieu au siège du district respectif. Selon la SEC, au cours des trois phases, 64,40 % des électeurs ont exercé leur droit de vote. La SEC a déclaré que seuls le personnel et les officiers qui ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid ont été déployés dans les centres de comptage.

