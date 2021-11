Rajasthan : une vidéo virale montre une machine JCB essayant de faucher une femme à Barmer ; FIR déposé

Le député du Rajasthan Rajyavardhan Rathore a déclaré que de tels incidents sont devenus courants dans l’État.

Une vidéo de Rajasthan’s Barmer est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle une machine JCB a été vue en train d’essayer de faucher une femme tandis que la femme était vue en train de lui jeter des pierres et des briques. Alors que le BJP a affirmé que les femmes ne sont pas en sécurité au Rajasthan, la police a déclaré que l’affaire était liée à un différend entre deux groupes au sujet d’un terrain.

« La vidéo montre un affrontement qui a éclaté entre deux groupes au sujet d’un différend foncier. Deux FIR ont été déposés dans cette affaire qui fait l’objet d’une enquête », a déclaré Barmer SP Deepak Bhargav.

D’un autre côté, le BJP a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux pour affirmer que le Congrès trompe les gens sur la question de la sécurité des femmes.

« Alors que Priyanka Gandhi trompe les gens avec son slogan ‘Ladki hoon lad sakti hoon’ dans l’Uttar Pradesh, dans le Rajasthan dirigé par le Congrès, une femme célibataire a été physiquement agressée aujourd’hui en plein jour par un groupe de hooligans qui n’ont absolument aucune peur du loi !! », a déclaré le chef du BJP, Priti Gandhi.

Alors que @priyankagandhi trompe les gens avec son slogan « Ladki hoon lad sakti hoon » en #UttarPradesh, au #Congress a gouverné le #Rajasthan, une femme célibataire a été agressée physiquement aujourd’hui en plein jour par un groupe de hooligans qui n’ont absolument aucune crainte de la loi !! #Honte pic.twitter.com/dGlJuDJu9Q – Priti Gandhi – गांधी (@MrsGandhi) 18 novembre 2021

Le député du Rajasthan Rajyavardhan Rathore a déclaré que de tels incidents sont devenus courants dans l’État. « Maintenant, de tels incidents sont devenus courants au Rajasthan. Les données du NCRB confirment également qu’il y a eu une augmentation sans précédent des crimes graves au Rajasthan. Mais, le gouvernement du Congrès du Rajasthan ne siège qu’en spectateur muet. Ils ne se préoccupent que de la chaise, pas du public », a-t-il déclaré.

में अब ऐसी वारदातें आम हो गई हैं। NCRB आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजस्थान में गंभीर अपराधों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। , राजस्थान कांग्रेस सरकार तो केवल एक मूकदर्शक बनी बैठी है। केवल कुर्सी की चिंता है, जनता की नहीं। https://t.co/C1TgGUu6Dl – RajyavardhanRathore (@Ra_THORe) 18 novembre 2021

L’incident a eu lieu le 13 novembre et le FIR n’a été enregistré qu’après que la vidéo soit devenue virale. La police a maintenant demandé aux deux parties de rester à l’écart l’une de l’autre.

