Rajasthan Zila Parishad, Panchayat Samiti Résultats des élections Mises à jour en direct : consultez les dernières mises à jour pour les sondages locaux d’Alwar et Dholpur

Zila-pradhans et up-pramukhs et up-pradhans seront élus les 30 et 31 octobre.

Alwar, Dholpur Zila Parishad, Panchayat Samiti Résultats des élections Mises à jour en direct : Le dépouillement des votes pour les élections des membres de Zila Parishad et Panchayat Samiti dans les districts d’Alwar et Dholpur du Rajasthan est en cours au siège du district. Le dépouillement a commencé à 9 heures du matin et les résultats définitifs sont attendus aujourd’hui soir. Le verdict sera considéré comme un référendum sur le travail et la politique du Congrès au pouvoir tandis qu’une victoire sera un coup de pouce pour l’opposition BJP.

Le vote a eu lieu pour 72 membres de Zilla Parishad, 492 membres de Panchayat Samiti de ces deux districts. Les élections d’Alwar et Dholpur Zila Parishad et Panchayat Samiti se sont déroulées en trois phases. La première phase du scrutin s’est tenue le 20 octobre, la deuxième phase le 23 octobre et la troisième phase le 26 octobre. .

