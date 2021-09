Rajat Sharma réélu à la présidence de la NBDA

Anciennement connue sous le nom de News Broadcasters Association (NBA), l’organisme de l’industrie s’est rebaptisé « News Broadcasters and Digital Association » (NBDA) après que le conseil d’administration a décidé d’intégrer les diffuseurs de médias numériques parmi les membres de l’association.

La News Broadcasters and Digital Association (NBDA) a réélu Rajat Sharma, président et rédacteur en chef de India TV, lors de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue lundi. Le conseil d’administration de la NBDA a également élu Avinash Pandey, chef de la direction, ABP Network, vice-président et MK Anand, directeur général et chef de la direction, Times Network, trésorier honoraire de la NBDA pour l’année 2021-2022.

​​Les autres membres du conseil d’administration de la NBDA sont Anuradha Prasad Shukla, président-directeur général – News24 Broadcast India Ltd., MV Shreyams Kumar, directeur général – Mathrubhumi Printing and Publishing Co. Ltd., Rahul Joshi, directeur général – TV18 Broadcast Ltd., I. Venkat, directeur – Eenadu Television Pvt. Ltd., Kalli Purie Bhandal, vice-président et directeur général – TV Today Network Ltd., Sonia Singh, directrice éditoriale, NDTV – New Delhi Television Ltd., Sudhir Chaudhary, directeur général – Cluster 1 – Zee Media Corporation Ltd.

Anciennement connue sous le nom de News Broadcasters Association (NBA), l’organisme de l’industrie s’est rebaptisé « News Broadcasters and Digital Association » (NBDA) après que le conseil d’administration a décidé d’intégrer les diffuseurs de médias numériques parmi les membres de l’association. Les membres de l’AGE ont adopté à l’unanimité la modification du nom de l’association et les modifications des statuts et des statuts. “Je suis heureux d’informer les membres que le ministère des Affaires commerciales du gouvernement indien a approuvé le nouveau nom et les modifications apportées au mémorandum et aux statuts”, a déclaré Sharma.

Il a également déclaré que les progrès technologiques ont radicalement changé le paysage médiatique. « Des choix massifs s’offrent aux téléspectateurs pour accéder au contenu sur divers supports. Le mobile et Internet sont devenus le mode prédominant pour accéder au contenu. Bien que la télévision soit encore un média dominant, mais que le numérique soit l’avenir, les diffuseurs d’information sont passés du linéaire au numérique. Les entreprises sont mises à profit pour relever les défis et s’adapter à cette nouvelle réalité », a ajouté Sharma.

