‘Rajaz’: Comment Camel nous a emmenés en voyage à l’Est

Inspiré par la mort du père du chanteur Andrew Latimer et ses racines liées à la diaspora irlandaise, chameaule 12e album bien reçu de , port des larmes, a ensuite été promu par une tournée à grande échelle, l’itinéraire comprenant de longues campagnes en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Tiré de l’un des spectacles les plus mémorables de la tournée, au Billboard Live à LA (anciennement le vénérable lieu des années 60 à Sunset Strip, Gazzarri’s), le double CD live qui a suivi, Coming Of Age, a attiré d’autres applaudissements de la critique tandis que les piliers du rock progressif envisageaient leur prochain mouvement. : un effort typiquement de quête qui clôturera l’album, Rajaz.

Il s’est avéré que le premier lieutenant de Latimer, le bassiste Colin Bass, a inspiré par inadvertance le prochain set de studio de Camel. Mis à part son rôle à quatre cordes avec la tenue de Latimer, Bass avait été une figure centrale du groupe pionnier de musique du monde 3 Mustaphas 3, approuvé par John Peel dans les années 80, et il s’est ensuite fortement impliqué dans cette scène en plein développement, produisant une variété d’actes internationaux et en collaboration avec la star malienne Oumou Sangare.

Par conséquent, Bass a offert à Latimer un exemplaire du Rough Guide To World Music, qui a immédiatement fasciné le guitariste. La section sur la musique arabe a particulièrement attiré l’attention de Latimer et l’a initié à une forme mystérieuse de poésie musicale appelée « Rajaz ». Traduisant librement comme une sorte de composition vocale spontanée, cette musique est liée aux trains de chameaux arabes dans les temps anciens et aurait été inspirée par le simple mètre des pas d’un chameau.

Son intérêt piqué, Latimer décide de doubler le prochain album de son groupe Rajaz et écrit une série de compositions inspirées de cette pratique musicale ancestrale. Ce avec quoi Camel a émergé plus tard était toujours en accord avec le son rock progressif habituel du groupe, mais au crédit de Latimer, la plupart des meilleurs morceaux du disque sont également restés fidèles à son idéal d’origine.

Le rythme ondulant de « The Final Encore », par exemple, reproduisait parfaitement le mouvement agité mais régulier d’un chameau, tandis que le « Sahara » aux saveurs mauresques appropriées tenait l’auditeur hypnotisé. Le meilleur de tous, cependant, était peut-être la chanson-titre de huit minutes: un tour de force agité et nomade épicé par le violoncelle, la flûte et la guitare slide à enroulement latéral de Latimer.

Ailleurs, le disque faisait référence à des thèmes plus familiers, du moins sur le plan sonore. « Lost And Found » de mauvaise humeur aurait pu facilement s’intégrer dans l’épopée du groupe liée à la guerre froide. Voyageur à l’arrêt, tandis que sur le balançant «Straight To My Heart» («J’aime toujours le son de cette guitare rouge, ça me coupe le souffle»), Latimer a rendu un vibrant hommage à son arme musicale préférée.

Sorti sous l’empreinte du groupe Camel Productions le 11 octobre 1999, Rajaz a été soutenu par une tournée gigantesque en proie à des problèmes de proportions épiques, Spinal Tap-esque. Après avoir remplacé avec succès le batteur sortant Dave Stewart par le nouveau stickman à long terme Denis Clement pendant les répétitions, le groupe a ensuite été touché par tout, du grave accident d’équitation de la manager / parolier Susan Hoover aux virus de la grippe extrême et Latimer a perdu sa voix.

Pourtant, Camel a prévalu, prenant tout dans sa foulée. En effet, tout au long de l’année 2000, ils ont joué certains des spectacles les plus fougueux de leur carrière dans des salles à guichets fermés dans toute l’Europe, avant de revenir rafraîchis pour enregistrer le triomphe de 2002 Un clin d’œil et un clin d’œil.

