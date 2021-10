Rajinikanth admis à l’hôpital de Chennai pour un bilan de santé

Rajinikanth, 70 ans, avait récemment assisté à la cérémonie de remise des prix où il a reçu le prestigieux prix Dadasaheb Phalke pour sa contribution de plusieurs décennies au cinéma indien.

Quelques jours après avoir remporté le prestigieux prix Dadasaheb Phalke, l’acteur vétéran et superstar Rajinikanth a été admis dans un hôpital de Chennai, a rapporté l’agence de presse PTI. L’acteur a été admis ce matin à l’hôpital Kauvery basé à Chennai. Des sources proches de l’acteur ont déclaré que l’acteur avait été admis à l’hôpital pour son examen de santé de routine. Le publiciste de l’acteur Riaz K Ahmed a déclaré par PTI que l’acteur subit des examens de santé de routine et qu’il a donc été admis à l’hôpital privé de Chennai.

Rajinikanth, 70 ans, avait récemment assisté à la cérémonie de remise des prix où il a reçu le prestigieux prix Dadasaheb Phalke pour sa contribution de plusieurs décennies au cinéma indien. L’acteur a été félicité par le vice-président Venkaiah Naidu lors de l’événement organisé dans la capitale nationale auquel ont assisté plusieurs dignitaires. Lors de la même cérémonie, le gendre de Rajinikanth, Dhanush, a également reçu le National Film Award. Après la clôture de la cérémonie de remise des prix, l’acteur avait également fait appel au président Ramnath Kovind et au Premier ministre Narendra Modi.

Des mois avant les élections à l’assemblée du Tamil Nadu qui se sont tenues en avril-mai de cette année, Rajinikanth s’était retiré de la course et avait déclaré qu’il ne rejoindrait pas la politique. Au cours des dernières années, l’acteur avait clairement exprimé son intention de rejoindre la politique et aurait également prévu de lancer son propre parti politique. Dans une décision choquante, l’acteur a refusé de se joindre à la politique en invoquant sa mauvaise santé. L’acteur avait également annulé le tournage d’un film qu’il tournait à l’époque en raison de sa mauvaise santé. Qualifiant l’incidence de sa mauvaise santé de signal envoyé par le tout-puissant, l’acteur a conclu qu’il ne lancerait ni le parti politique ni n’entrerait en politique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.