Rajinikanth revient à Chennai au milieu de la frénésie des fans après un bilan de santé aux États-Unis

Rajinikanth et sa femme Latha se sont envolés pour les États-Unis le mois dernier pour ses examens de santé réguliers. (Photo avec l’aimable autorisation : PTI)

La superstar Rajinikanth est revenue tard hier soir à Chennai en fanfare après une visite d’un mois aux États-Unis. L’acteur s’est envolé pour Doha en provenance des États-Unis d’où il a pris un vol pour Chennai.

Une foule immense de fans et de médias a accueilli l’acteur emblématique à l’aéroport. Dès son apparition, la foule assemblée est entrée dans une folle frénésie. Ses membres du personnel l’ont rapidement emmené hors de l’aéroport avant même que les médias ne puissent lui demander quoi que ce soit.

Rajinikanth et sa femme Latha se sont envolés pour les États-Unis le mois dernier pour ses examens de santé réguliers. Lui et sa fille Aishwarya Dhanush ont également été aperçus sortant d’un établissement de la Mayo Clinic. Lors de son séjour dans le pays, Rajinikanth a interagi avec ses fans et s’est plié à leurs demandes de photos.

L’acteur de 70 ans a reçu une deuxième injection du vaccin Covid-19 avant son départ pour les États-Unis. Il avait également terminé le tournage d’Annaatthe, écrit et réalisé par Siva. L’épidémie de Covid-19 a retardé de plus d’un an la production du film, mettant également en vedette Prakash Raj, Khushboo, Nayanthara et Keerthy Suresh. Le tournage a été brutalement interrompu en décembre dernier après que plusieurs membres d’équipage ont été testés positifs pour le virus. Alors que Rajinikanth avait été testé négatif, il a dû être hospitalisé après que le stress ait provoqué des fluctuations de sa tension artérielle.

Il a passé quelques jours sous observation médicale dans un hôpital d’Hyderabad avant d’annuler le reste de son emploi du temps et de retourner à Chennai pour se reposer. Il est revenu sur les plateaux après avoir effectué un tir de récupération pendant 35 jours non-stop dans les limites d’une bio-bulle pour terminer la dernière étape du tournage. Le travail de post-production du film est en cours et sa sortie est prévue pendant Diwali.

Rajinikanth avait annoncé son intention d’entrer en politique en 2017 et confirmé que son parti se présenterait aux élections de l’Assemblée législative du Tamil Nadu en 2021. Cependant, avant les élections. Il a annoncé qu’il quitterait la politique, invoquant des raisons de santé.

