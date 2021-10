Rajkummar Rao dans le prochain Bheed d’Anubhav Sinha ; le film va sur les planchers en novembre

Rajkumar Rao est le leader de Bheed

Le cinéaste Anubhav Sinha connu pour ses drames sociaux percutants comme Article 15, Thappad a encordé Rajkummar Rao pour son prochain long métrage, intitulé Bheed. Le cinéaste a dit qu’il a toujours voulu travailler avec Rao et que Bheed est la bonne personne pour lui.

Sinha a qualifié Raj d’acteur intrigant qui peut être transparent avec succès dans une histoire. De plus, il a informé que Bhushan Kumar, qui a soutenu « Thappad » en 2020, produira également Bheed et l’a qualifié de « caisse de résonance solide » et de « pilier solide ».

Rao, d’autre part, a déclaré qu’il était ravi de travailler avec Sinha qui a une « voix distincte » et qu’il est ravi et honoré de faire partie du projet. Aussi, après que « Ludo » ait travaillé pour les productions de Bushan Kumar, j’avais l’impression de rentrer à la maison. Il a en outre mentionné à quel point il est attiré vers des histoires qui peuvent déclencher une conversation sociale, l’étirant en tant qu’artiste hors de sa zone de confort et incitant les gens à réfléchir à son personnage. Rao a hâte de tourner pour le film et de se perdre dans l’univers, a-t-il déclaré dans un article sur les réseaux sociaux.

D’un autre côté, Kumar, qui entretient une relation de longue date avec Sinha depuis Tum Bin, a déclaré qu’il était incroyablement fier de Sinha en tant que réalisateur et que Bheed sera une autre de ses histoires profondément émouvantes. Exprimant sa foi en l’acteur de « Newton », il a déclaré que personne ne pouvait mieux réussir le film que lui. Le film sera coproduit par Benaras Mediaworks de Sinha.

Bheed ira sur les planchers en novembre et sera tourné à divers endroits à Lucknow. ‘Bheed’ Sinha travaille également sur Anek, avec Ayushmann Khurrana, qui est actuellement en post-production.

