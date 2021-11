Rajkummar Rao et Patralekhaa sont MARIÉS ! Voir des photos de rêve, un message spécial sur la duppatta de la mariée

C’est tout droit sorti d’une rom-com ! Ils se sont rencontrés, sont devenus amis, sont sortis ensemble et se sont finalement mariés lors d’une cérémonie époustouflante ! Mesdames et messieurs, présentez Mme et M. Rajkummar Rao ! L’acteur super talentueux et son partenaire depuis 11 ans se sont mariés aujourd’hui lors d’une cérémonie intime à Chandigarh. Rajkummar Rao et Patralekhaa ont posté des photos de rêve du mandap sur Instagram dans la soirée d’aujourd’hui. « Pour toujours… et au-delà », a écrit Rao dans une légende molle dans son post Insta. Il a dit que c’était le jour le plus heureux de sa vie et d’être connu dans le monde comme le mari de Patralekhaa.

