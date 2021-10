Rajnath invite les nations amies à DefExpo 2022 ; L’expertise des entreprises indiennes dans l’aérospatiale et la défense sera exposée

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh s’adressant à la table ronde des ambassadeurs pour DefExpo 2022, à New Delhi le 25 octobre 2021.

Lundi, environ 200 délégués, chefs de mission, ambassadeurs, attachés de défense et officiers supérieurs ont assisté à la table ronde sur la DefExpo-2022. Pour atteindre son objectif de 5 milliards de dollars d’exportations de défense, la DefExpo devrait jouer un rôle très important et contribuera à mettre en valeur le secteur privé indien ainsi que l’expertise des entreprises du secteur public dans la fabrication et les technologies critiques de l’aérospatiale et de la défense.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a invité tous les délégués et leurs entreprises de défense à participer à la DefExpo l’année prochaine et a partagé des détails sur l’industrie de la défense du pays et les dispositions prises pour l’exposition.

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh interagissant avec un délégué étranger lors de la table ronde des ambassadeurs pour DefExpo 2022, à New Delhi le 25 octobre 2021. On voit également le chef d’état-major de la Défense, le général Bipin Rawat, le chef d’état-major de l’Air Chief Marshal VR Chaudhari et le secrétaire (Production de défense) Shri Raj Kumar.

La table ronde présidée par le ministre de la Défense Rajnath Singh était le reflet de l’intérêt mondial pour le secteur indien de la défense et de l’aérospatiale.

En savoir plus sur DefExpo 2022

Le DefExpo se dirige vers Gandhinagar, Gujarat et aura lieu en mars et non en février.

Selon le ministre, l’exposition de l’année prochaine sèmera les graines de partenariats internationaux et de nouvelles entreprises.

Et contribuera à répondre aux besoins mondiaux de défense, à stimuler les investissements et à renforcer davantage l’écosystème de la défense et de l’aérospatiale.

Le secrétaire (production de la défense) Shri Raj Kumar s’adressant à la table ronde des ambassadeurs pour DefExpo 2022, présidée par Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, à New Delhi le 25 octobre 2021.

L’exposition répondra aux besoins mondiaux de défense ; aider à attirer plus d’investissements, aider à renforcer l’écosystème indien de l’aérospatiale et de la défense.

« L’Inde a un potentiel de R&D dans les technologies de rupture, les capacités futuristes, le cyberespace et l’espace, la blockchain, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et la frontière numérique. Et cela sera exposé pendant la DefExpo », a ajouté M. Singh.

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh lance le site Web DefExpo 2022 pendant

Table ronde des ambassadeurs pour DefExpo 2022, à New Delhi le 25 octobre 2021.

Dans la résurgence de l’Inde, la fabrication de défense a été identifiée comme un pilier de la croissance. Selon le ministre, l’année prochaine, il y aura une plus grande présence de l’Inde, des fournisseurs mondiaux, des équipementiers et des pays étrangers. « Cette participation internationale accrue contribuera à l’établissement de relations mutuellement avantageuses entre l’Inde et d’autres pays. »

L’Inde exporte déjà vers plus de 75 pays grâce à des efforts de collaboration et, pour cette raison, les exportations de défense ont augmenté de plus de 334% au cours des cinq dernières années.

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh s’adressant à la table ronde des ambassadeurs pour DefExpo 2022, à New Delhi le 25 octobre 2021.

Le ministre a également souligné les efforts et les réformes entrepris par le gouvernement pour moderniser les forces armées du pays et rendre une industrie de défense autonome et solide.

Pour la première fois depuis 15 ans, l’investissement de la défense dans le budget 2021-2022 a augmenté de 18,75 % par rapport à l’année précédente.

En outre, simplifier le processus de licence industrielle ; 74 pour cent d’investissements directs étrangers (IDE) par voie automatique ; pour les technologies critiques à 100 % avec les approbations du gouvernement ; Une politique de licence d’exportation générale ouverte a été introduite ; Indigénisation de 209 articles ; lancement de sept nouvelles PSU de la Défense ; des installations d’essais et d’essais ont été ouvertes au secteur privé.

Le ministre a également réitéré l’engagement du gouvernement envers le système de sécurité collective tel qu’énoncé au chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.