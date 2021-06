Rajnath Singh approuve un soutien budgétaire de Rs 499 cr aux MPME, startups et autres pour l’innovation dans la défense

Selon une déclaration du ministère de la Défense en septembre 2020, environ 11 000 MPME ont été engagées en tant que vendeurs pour fournir des produits liés à la défense à l’Ordnance Factory Board et aux PSU de défense. (fichier image)

Le ministère de la Défense a annoncé dimanche l’approbation d’un soutien budgétaire de 498,8 crores de roupies par le ministre de la Défense Rajnath Singh au programme Innovations for Defence Excellence (iDEX) de la Defense Innovation Organization (DIO). Le programme entend soutenir financièrement près de 300 MPME, startups, innovations individuelles et 20 incubateurs partenaires dans le cadre de la DIO au cours des cinq prochaines années pour stimuler l’autosuffisance et l’indigénisation dans le secteur de la défense et de l’aérospatiale du pays. Le soutien budgétaire viserait à engager les MPME, les startups, les innovateurs individuels, les instituts de R&D par le biais de subventions ou de financements, et d’autres soutiens pour mener à bien un développement de R&D qui a un bon potentiel pour une adoption future pour les besoins indiens de la défense et de l’aérospatiale.

« Le programme vise à faciliter le développement rapide de technologies nouvelles, indigènes et innovantes pour le secteur indien de la défense et de l’aérospatiale afin de répondre à leurs besoins dans des délais plus courts ; créer une culture d’engagement avec des startups innovantes pour encourager la co-création pour la défense et l’aérospatiale ; favoriser une culture de co-création technologique et de co-innovation dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale et stimuler l’innovation parmi les startups et les encourager à faire partie de l’écosystème », a déclaré le ministère.

Le Département de la production de défense (DDP) débloquera des fonds à la DIO pour « la mise en place et la gestion du réseau iDEX sous la forme d’incubateurs partenaires, pour communiquer avec les innovateurs, les startups, les centres technologiques des MPME par le biais de ces incubateurs, y compris ceux relevant du Département des sciences et Technologie concernant les besoins de la défense et de l’aérospatiale. DDP organisera également différents défis et hackathons pour présélectionner les technologies et entités potentielles et évaluer les technologies et les produits développés par les innovateurs et les startups en termes de leur utilité et de leur impact sur la défense et l’aérospatiale.

D’autres activités dans le cadre du programme incluraient l’interface avec les hauts gradés des forces armées sur les technologies innovantes clés et l’encouragement de leur adoption dans l’establishment de la défense avec une assistance appropriée, l’indigénisation et l’intégration dans les installations de fabrication pour des technologies pilotées avec succès et l’organisation d’activités de sensibilisation à travers l’Inde.

Il est important de noter que les achats de biens et de services liés à la défense par le gouvernement auprès des micro et petites entreprises (MPE) ont augmenté, bien que marginalement, de 2,2 pour cent à 9 293 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 9 090 crores de Rs au cours de l’exercice 20 après avoir baissé de 12 112 crores de Rs. en FY19, Financial Express Online avait rapporté. Selon une déclaration du ministère de la Défense en septembre 2020, environ 11 000 MPME ont été engagées en tant que vendeurs pour fournir des produits liés à la défense à l’Ordnance Factory Board et aux PSU de défense.

