Rajnath Singh examine la préparation à la lutte contre les cas croissants de COVID; L’AFMS déploie plus de médecins pour aider l’administration civile

Le ministre s’est déclaré satisfait de l’aide fournie par l’armée de l’air indienne (IAF) pour déplacer des pétroliers et des usines d’oxygène depuis l’étranger ainsi qu’à l’intérieur du pays.

Lors de la deuxième réunion de cette semaine, le ministre de la Défense Rajnath Singh a examiné l’état de préparation du ministère de la Défense et des Forces armées pour faire face au nombre croissant de cas de COVID-19.

Qu’a dit le ministre de la Défense?

Il a ordonné aux forces armées et à divers autres établissements du ministère de la Défense d’étendre toute l’assistance possible à l’administration civile pour faire face à la situation actuelle. Et dans un effort pour augmenter l’effectif des professionnels de la santé, le ministre a approuvé une proposition de déploiement de ceux qui ont récemment pris leur retraite de l’AFMS (Armed Forces Medical Services).

Le ministre s’est déclaré satisfait de l’aide fournie par l’armée de l’air indienne (IAF) pour déplacer des pétroliers et des usines d’oxygène depuis l’étranger ainsi qu’à l’intérieur du pays.

Lors de la réunion d’examen de samedi après-midi, le ministre de la Défense a été informé de la mise en service de l’avion de transport de l’IAF pour le transport aérien de réservoirs d’oxygène. Comme indiqué précédemment, un avion de transport C-17 IAF qui était parti dans la matinée pour Singapour reviendra plus tard dans la nuit avec quatre conteneurs de réservoirs d’oxygène cryogénique. Depuis samedi matin également, un C-17 a transporté deux camions porte-conteneurs vides pour l’oxygène liquide de Pune à Jamnagar et un autre a transporté deux conteneurs d’oxygène vides de Jodhpur à Jamnagar.

En outre, un Chinook a transporté du matériel médical par avion pour tester le COVID de Jammu à Leh.

La marine indienne est prête à fournir toute assistance pour le déplacement des pétroliers à oxygène.

La DRDO devrait ajouter 250 lits supplémentaires d’ici samedi soir à l’hôpital Sardar Vallabhbhai Patel COVID à New Delhi, portant le total à 500 lits.

Le ministre a été informé qu’au Gujarat, un hôpital de 1000 lits est devenu opérationnel et que les travaux battent leur plein pour établir un établissement COVID à Lucknow. L’installation de Lucknow sera pleinement fonctionnelle dans les 5 à 6 prochains jours, selon un responsable publié par le ministère de la Défense à la fin de la réunion d’examen.

Ces hôpitaux seront gérés par l’AFMS en coordination et avec l’aide des gouvernements locaux des États.

Et enfin, le service des médecins et des professionnels de la santé locaux devrait être enrôlé pour l’hôpital de 750 lits à venir à Varanasi.

Qui a assisté à la réunion?

La réunion a été suivie par le chef d’état-major de la marine, l’amiral Karambir Singh, le chef d’état-major de l’armée, le général MM Naravane, le chef adjoint de l’état-major de l’air, le maréchal de l’air Sandeep Singh et le directeur général des services médicaux des forces armées (AFMS) Surg Vice-amiral Rajat Datta.

Étaient également présents le chef d’état-major de la Défense, le général Bipin Rawat, le secrétaire à la Défense, le Dr Ajay Kumar, le secrétaire (Production de défense) Raj Kumar, le secrétaire du Département de la R&D de la défense et le président de l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO), le Dr G. Sathish Reddy.

L’AFMS déploie plus de médecins

Plus tôt dans la journée, pour faire face à la flambée actuelle des cas de COVID-19, les services médicaux des forces armées (AFMS) ont déployé des médecins supplémentaires, y compris des spécialistes, des super spécialistes et des ambulanciers paramédicaux, à l’hôpital COVID Sardar Vallabhbhai Patel (SVP) à Delhi.

Selon un communiqué officiel publié par le ministère de la Défense (MoD) le samedi 24 avril 2021, cette année en trois jours, la mobilisation de la main-d’œuvre a été accomplie. Cette fois, ces spécialistes hautement qualifiés et super spécialistes ont été déployés dans l’établissement à partir des ressources déjà épuisées des hôpitaux de service.

Par rapport à 2020

L’année dernière, 294 médecins et agents de santé et cette année 378 ont été mobilisés, parmi lesquels 164 médecins contre 132 médecins en 2020. Alors que l’an dernier il n’y avait que 18 spécialistes, il y a cette fois 43 spécialistes et 17 super spécialistes.

Cette fois, le nombre de patients traités dans l’établissement dépasse 85% à un moment donné et, selon le ministère de la Défense, il est plus de huit fois supérieur au pire pic de l’année dernière.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.