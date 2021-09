Rajnath Singh fait l’éloge des “actions difficiles” d’UP CM, déclare Modi-Yogi “un duo incroyable créé par Dieu”

in

Rajnath Singh a félicité Adityanath pour avoir pris des « mesures dures » contre les criminels de l’UP, affirmant que « le battement de cœur des criminels s’arrête lorsqu’ils entendent le nom de Yogi ». (Express Photo)

Le ministre de la Défense et député du BJP de Lucknow Rajnath Singh a félicité mardi le ministre en chef Yogi Adityanath pour avoir pris des “mesures dures” contre les criminels dans l’Uttar Pradesh, affirmant que “le battement de cœur des criminels s’arrête lorsqu’ils entendent le nom de Yogi”.

S’exprimant lors du lancement de 180 projets de développement d’une valeur de plus de 1 700 crores de roupies dans sa circonscription de Lok Sabha, Rajnath a déclaré que les progrès ne pouvaient pas avoir lieu sans une meilleure situation de l’ordre public, pour laquelle le CM mérite d’être apprécié.

Qualifiant le Premier ministre Narendra Modi et Adityanath de “duo incroyable créé par Dieu”, Rajnath Singh a déclaré qu’il n’aurait pas pu réaliser “autant de développement” dans sa circonscription de Lucknow si Adityanath n’avait pas été le ministre en chef.

