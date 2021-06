Rajnath Singh inaugure les deux centres d’excellence de BRO

in

Ils ont été établis par BRO et consacrés par le ministre de la Défense Rajnath Singh.

Deux centres d’excellence qui vont aider l’Organisation des routes frontalières (BRO) à atteindre l’excellence en matière de sécurité routière et à favoriser la croissance dans la construction de routes, de ponts, d’aérodromes et de tunnels ont été dédiés à la nation le vendredi 11 juin, 2021).

En savoir plus sur ces Centres

Ils ont été établis par BRO et consacrés par le ministre de la Défense Rajnath Singh.

L’objectif du Centre d’excellence pour la sécurité routière et la sensibilisation (CoERSA) est de sensibiliser à la sécurité routière. Cela se fera par le partage d’analyses des accidents de la route ainsi que par la suggestion de diverses méthodes qui permettraient de sauver des vies.

Le Centre d’excellence pour les routes, les ponts, les aérodromes et les tunnels (CoERBAT) se concentre sur l’institutionnalisation des connaissances qu’il a acquises au fil des années lors du développement de 56 000 mètres de ponts, de 19 aérodromes, d’environ 60 000 km de routes et de quatre tunnels. dans l’est et le nord-ouest du pays.

Tout en consacrant les deux centres, M. Singh a exprimé son appréciation des efforts de BRO dans la création des centres d’excellence.

Parlant des accidents de la route, il a dit que presque env. 1,5 lakh de vies sont perdues chaque année, et plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement, notamment : Motor Vehicle Act 2020 ; Politique nationale de sécurité routière et identification des points noirs sur les routes nationales. Ceux-ci permettront de s’attaquer au problème des accidents.

Malgré des conditions météorologiques extrêmes, le BRO a joué un rôle crucial dans la construction de routes, de tunnels et d’autres infrastructures dans les zones reculées, et dans ses efforts pour accroître la connectivité.

Il a décrit la connectivité comme une composante essentielle du progrès d’une nation, et a déclaré que BRO ne répond pas seulement aux besoins des forces armées, mais travaille également au développement socio-économique des zones frontalières.

Les récents projets de connectivité dans les régions éloignées comprennent :

Construction ultramoderne du ‘Tunnel d’Atal ; Rohtang’, Kailash Mansarovar Road et le col de Zojila.

Concernant l’allocation budgétaire pour BRO, le ministre a déclaré qu’elle avait été augmentée et qu’une approbation a également été donnée pour des vêtements spéciaux pour le personnel travaillant dans les zones de haute altitude. Et a parlé de la revue des cadres pour remonter le moral.

Quatre logiciels qui ont été développés pour optimiser l’efficacité du travail du personnel de BRO, leur gestion des ressources humaines, la gestion du recrutement, les inscriptions et la gestion des travaux ont également été lancés.

Ceux-ci ont été créés par BRO, ce qui contribuerait à réduire la paperasserie et l’empreinte carbone, et à moderniser l’organisation.

DG Border Roads Lt Gen Rajeev Chaudhry a précédemment informé le ministre des réalisations de son organisation et des initiatives prises.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.