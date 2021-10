Rajnath Singh salue Indira Gandhi et Pratibha Patil au séminaire de l’OCS

Rajnath Singh a en outre déclaré que les femmes pourront rejoindre l’Académie de la défense nationale à partir de l’année prochaine.

Dans une rare déclaration, le ministre de la Défense et chef du BJP Rajnath Singh a salué aujourd’hui le leadership de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi et de l’ancien président Pratibha Devisingh Patil lors d’un séminaire international. Singh parlait de l’autonomisation des femmes en Inde lors de la session inaugurale d’un séminaire sur le « Rôle des femmes dans les forces armées », organisé par l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

« L’ancienne Première ministre indienne, Shrimati Indira Gandhi, n’a pas seulement dirigé le pays pendant plusieurs années, elle l’a également fait en temps de guerre. Et plus récemment, Shrimati Pratibha Patil était le président de l’Inde et le commandant suprême des forces armées indiennes », a déclaré Rajnath Singh dans une référence apparente au rôle de l’Inde Gandhi dans la guerre de 1971 avec le Pakistan.

S’exprimant lors du webinaire SCO-International sur le « Rôle des femmes dans les forces armées ». https://t.co/hz6kAxM5wQ – Rajnath Singh (@rajnathsingh) 14 octobre 2021

L’Organisation de coopération de Shanghai est un groupe eurasien dont le siège est à Pékin.

Le ministre de la Défense a également parlé de Rani Laxmi Bai et a déclaré que l’Inde avait une expérience positive dans l’exploitation du pouvoir des femmes dans le développement national.

Rajnath Singh a également déclaré que la tradition des femmes en tant que soignantes et protectrices s’est poursuivie au fil des siècles et reste profondément ancrée dans les coutumes et les traditions de la région. « Si Saraswati est notre déesse de la connaissance, de la sagesse et de l’apprentissage, mère Durga reste associée à la protection, à la force, à la destruction et à la guerre », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Défense a ajouté que les femmes pourront rejoindre l’Académie de la Défense nationale à partir de l’année prochaine.

Singh a également déclaré que l’Inde restait profondément attachée à l’Organisation de coopération de Shanghai. Il a dit que l’Inde a des liens naturels et de longue date à travers l’histoire avec tous les pays qui font partie de l’OCS. « Notre passé culturel, ethnique, civilisationnel et géographique commun n’a été renforcé que par nos relations chaleureuses et nos liens étroits. Je ne doute pas que cela augure bien d’une relation mutuellement enrichissante à l’avenir », a déclaré Singh.

