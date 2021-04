Rajnath Singh s’entretient avec le ministre de la Défense de Singapour sur le renforcement des capacités de lutte contre la pandémie de COVID

Singapour avait envoyé mercredi un lot de bouteilles d’oxygène

Le ministre de la Défense Rajnath Singh s’est entretenu jeudi avec son homologue singapourien Ng Eng Hen du «renforcement des capacités» pour lutter contre la deuxième vague de coronavirus qui a frappé l’Inde. Mercredi, Singapour avait envoyé un lot de bouteilles d’oxygène pour soutenir la riposte de l’Inde à la pandémie COVID-19.

La société d’investissement singapourienne Temasek a également envoyé du matériel médical tandis que le groupe indien Tata a fait don de quatre bouteilles d’oxygène cryogénique provenant de Singapour. «A parlé au ministre de la Défense de Singapour, M. Ng Eng Hen, du renforcement des capacités pour lutter contre la deuxième vague de pandémie COVID-19, a déclaré Singh sur Twitter.

«Je suis profondément reconnaissant des efforts et du soutien du gouvernement de Singapour pour aider l’Inde en ces temps difficiles», a-t-il déclaré. L’Inde est aux prises avec la deuxième vague de l’infection alors que les hôpitaux de plusieurs États souffrent d’une pénurie d’oxygène médical et de lits.

L’Inde a connu une augmentation record en un jour de 3,79257 nouvelles infections à coronavirus, portant le total des cas de COVID-19 à 1,83,76,524, tandis que les cas actifs franchissaient la barre des 30 lakh, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour jeudi .

Le nombre de morts a augmenté à 2,04 832 avec un record de 3 645 nouveaux décès par jour, selon les données mises à jour à 8 heures du matin.

