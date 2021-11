Rajnigandha Pearls lance sa nouvelle campagne avec Anushka Sharma

La campagne encourage les gens à saisir l’occasion pour de petits actes de gentillesse

Rajnigandha Pearls, une marque du groupe DS, a annoncé le lancement de sa nouvelle campagne publicitaire télévisée. Le TVC présente l’ambassadrice de la marque Rajnigandha Pearls, Anushka Sharma. Avec ce TVC, la marque souhaite renforcer son cœur de communication : « Achchai ki ek alag chamak hoti hai ». « L’histoire de la marque Rajnigandha Pearls repose sur le principe de » Bonté qui brille « ou » Achahai ki ek alag chamak hoti hai « , qui exprime la bonté d’un produit au goût délicieux recouvert d’argent brillant », Arvind Kumar, directeur général, marketing , DS Produits de confiserie Pvt. Ltd, a déclaré.

Dans le film de campagne, on voit Sharma descendre les escaliers du hall d’un luxueux immeuble résidentiel par une froide nuit d’hiver. Pour aider l’agent de sécurité à se sentir mieux dans le froid, elle lui commande du thé chaud et des collations via une plateforme de livraison de nourriture en ligne. Alors que le gardien apprécie la petite surprise qui lui est livrée anonymement, Sharma se souvient de la définition de sa grand-mère de la vraie bonté – « Achchai ek haath se karo to doosre haath ko pata bhi na chale ».

Selon Kumar, la nouvelle campagne tisse une histoire sur la philosophie de la marque, renforçant le message et illustrant la bonté altruiste qui brille à travers le plus petit des actes de gentillesse pour répandre la joie. La campagne à 360 degrés est lancée sur divers supports médiatiques, en utilisant différents points de contact dans l’écosystème des consommateurs, a indiqué la société dans un communiqué.

Le film a été conceptualisé et créé par Law & Kenneth Saatchi & Saatchi. Sur fond de musique de fond « Dil bada to tu bada », la campagne encourage les gens à ne pas attendre de grandes opportunités pour faire le bien, mais à saisir l’occasion pour de petits actes de gentillesse qui apportent de la joie et du bonheur dans la vie de quelqu’un.

Lire aussi : Battlegrounds Mobile India dévoile la campagne « Jeu de manière responsable » pour promouvoir une culture de jeu saine

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.