Rajnikanth partage son parcours, remercie les gens, le mentor alors qu’il reçoit le prix Dadasaheb Phalke

« Je suis extrêmement heureux de recevoir le prix Dadasaheb Phalke. C’est la plus haute distinction du cinéma indien. Je suis triste que KB monsieur (Balachander) ne soit pas ici avec nous en ce moment.

La superstar Rajinikanth a reçu le prix Dadasaheb Phalke lors de la 67e cérémonie des National Film Awards au Vigyan Bhawan de Delhi. Le prix Dadasaheb Phalke a été présenté lundi en même temps que les National Film Awards. La superstar de 70 ans a été honorée d’une ovation debout alors qu’il montait sur scène pour recevoir le prix du vice-président Venkaiah Naidu. Une vidéo a également été diffusée en arrière-plan contenant des messages spéciaux pour l’acteur de Khushbu, Amitabh Bachchan, Mohanlal et AR Rahman, célèbre musicien lorsqu’il a reçu le prix. L’acteur était accompagné de sa famille, de sa femme Latha et de son gendre Dhanush lors de la cérémonie. Son gendre Dhanush était également présent à la cérémonie. Il a reçu le National Award dans la catégorie Meilleur acteur pour le film Asuran.

Rajnikanth a remercié les personnes dans un discours émouvant qui ont joué un rôle important dans sa vie. Une mention spéciale, l’acteur a dédié ce prix à son mentor gourou K Balachander monsieur. Il se souvenait également de son frère Sathyanarayana Rao Gaekwad qui l’avait élevé comme un père en lui enseignant de grandes valeurs et en lui enseignant la spiritualité.

Parlant de ses humbles débuts et de son talent d’acteur, l’acteur a déclaré qu’un de ses amis du Karnataka, chauffeur de bus, son collègue, Raj Bahadur, a été le premier à avoir repéré en lui un talent d’acteur. Il l’a également encouragé à rejoindre le cinéma. Il a également remercié tous les producteurs, réalisateurs, techniciens qui ont travaillé avec lui et co-artistes, distributeurs, exécuteurs, médias, presse et tous les fans. Exprimant ses remerciements particuliers au peuple tamoul, il a déclaré : « Je remercie le peuple tamoul qui m’a donné la vie que j’ai aujourd’hui. Je n’aurais été personne sans leur soutien et leur amour constants, Jai Hind ! », a conclu l’acteur.

Amitabh Bachchan, en parlant de Rajnikanth, a déclaré qu’il n’y avait pas de mots dans le dictionnaire pour décrire cette personnalité de l’industrie cinématographique indienne. Des humbles débuts à la réalisation de ce qu’il a maintenant est au-delà des mots.

Mohanlal a parlé du « style et du charisme uniques de l’acteur ». Il a dit que le maniérisme et la démarche de marque de l’acteur ont été un précurseur et une partie de son énorme célébrité. Suresh Krissna, directeur de Baasha, a déclaré que Rajinikanth était toujours un homme simple de cœur. « Rajinikanth n’a même jamais voulu une camionnette de maquillage et il n’a pas demandé d’aide supplémentaire pour lui. Vous le verrez toujours assis avec tout le monde en train de prendre le thé avec eux. Il va simplement s’asseoir sur sa chaise, mettre un chiffon humide sur ses yeux et dormir sur les plateaux », a-t-il ajouté.

En parlant de Rajnikanth, AR Rahman a noté que la chose qui l’étonne le plus à propos de Rajni monsieur est sa transformation. « Une fois qu’il se maquille et se présente devant la caméra, il est comme une personne complètement différente. Comme l’éclairage. C’est la chose la plus étonnante que j’ai apprise de Rajni monsieur ».

Avant de partir pour Delhi dimanche, il a brièvement rencontré les médias devant sa résidence à Poes Garden. Il a noté qu'il se sentait triste de ne pas pouvoir célébrer cet honneur avec K Balachander.

L’acteur a brièvement rencontré les médias devant sa résidence à Poes Garden avant de partir pour Delhi dimanche. Il a dit qu’il se sentait triste de ne pas pouvoir célébrer cet honneur avec K Balachander; un homme qui a lancé la carrière d’acteur de Rajinikanth et a continué à jouer un rôle énorme dans le développement et la formation de son talent.

