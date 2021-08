Rajon Rondo signe un an pour les Lakers

31/08/2021 à 12:44 CEST

Rajon rondou ce mardi est-il devenu le nouveau jeu des Lakers, retournant ainsi à l’équipe avec laquelle il a été champion en 2020. Le joueur ajoute à la liste d’anciens membres des Lakers, qui porteront à nouveau le maillot or et violet.

Après avoir passé un an à rencontrer trois équipes (Hawks, Clippers et Grizzlies), le meneur a pris la décision de signer pour un an et pour le minimum qui marque la NBA pour vétéran avec Los Angeles Clippers. Selon un journaliste d’ESPN Rajon Rondo signera avec la franchise angelina au moment où quitter la liste de renonciation. Il est prévu que signer ce mardi l’accord d’un an pour 2,6 millions de dollars.

Le joueur de 35 ans a été transféré au Grizzly de Memphis par les Clippers de Los Angeles à moyen-orient mois dans le cadre de l’accord passé par Eric Bledsoe, mais d’emblée on savait que le séjour avec les ours serait de courte durée. Rajon Rondo portait le maillot des Lakers pendant deux saisons, devenant une pièce importante, maintenant cela a changé, car elle jouera un rôle plus secondaire derrière LeBron James et Russell Westbrook. Après avoir appris la nouvelle, le meneur est devenu le cinquième joueur à revenir à Los Angeles cette saison, avec Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Wayne Ellington et Kent Bazemore.

Il ne reste plus qu’à attendre si les Lakers voient assez les signatures qu’ils ont faites jusqu’à présent ou ils voudront faire appel à un autre joueur à la dernière minute.