Rajya Sabha hoche la tête: le projet de loi DICGC pour aider les petits déposants, déclare FM Nirmala Sitharaman

Le projet de loi d’amendement de la Société de garantie de crédit d’assurance-dépôts (DICGC), qui a été approuvé par la Rajya Sabha mercredi au milieu du tumulte de l’opposition, aidera les petits déposants, y compris ceux de la PMC Bank en crise, a déclaré le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

Le projet de loi propose de donner aux clients l’accès à leurs dépôts jusqu’à Rs 5 lakh dans un délai de 90 jours seulement si leurs banques en difficulté sont placées sous moratoire. Le projet de loi couvre toutes les banques, y compris les banques coopératives.

De même, la Chambre haute a également autorisé le Limited Liability Partnership (Amendment) Bill 2021, qui vise à dépénaliser une dizaine d’infractions et à permettre à ces entités de bénéficier des mêmes avantages que les grandes entreprises. Des centaines de start-ups, de cabinets d’experts-comptables et d’autres qui sont enregistrés en tant que LLP devraient bénéficier de cette initiative.

Le projet de loi DICGC (amendement) couvrira 98,3% des déposants et 50,9% de la valeur des dépôts dans le système bancaire, bien au-dessus du niveau mondial de 80% et 20-30%, respectivement, avait déclaré Sitharaman la semaine dernière.

De plus, selon le système existant, les clients d’une banque déchue ne pourraient mettre la main sur le montant du dépôt assuré qu’après la liquidation de la banque, ce qui prendrait même 8 à 10 ans. Ainsi, les modifications ont été apportées pour garantir que les clients, en particulier les plus petits, aient un accès limité dans le temps au montant assuré pour répondre aux exigences financières. L’année dernière, le gouvernement avait relevé la limite des dépôts bancaires assurés en vertu de la loi DICGC à Rs 5 lakh contre Rs 1 lakh.

La DICGC est une filiale en propriété exclusive de la Reserve Bank of India (RBI), qui offre une assurance-dépôts. Si le montant du dépôt d’un client dépasse Rs 5 lakh dans une seule banque, seulement Rs 5 lakh, y compris le principal et les intérêts, seront payés par la DICGC si la banque fait faillite.

Avant la hausse de l’année dernière, le gouvernement avait maintenu la couverture du dépôt inchangée à Rs 1 lakh depuis mai 1993, date à laquelle elle a été relevée de Rs 30 000 après que l’arnaque à la sécurité en 1992 ait conduit à la liquidation de la Bank of Karad au Maharashtra.

Quant à la dépénalisation de certaines infractions, une fois le projet de loi LLP (amendement) approuvé par les deux chambres du Parlement, il ne restera que 22 dispositions pénales, sept infractions aggravantes et infractions non combinables.

Après l’approbation de ce projet de loi par le Cabinet la semaine dernière, Sitharaman a déclaré: «Entre les grandes entreprises bien réglementées et les petites entreprises, les LLP n’ont bénéficié ni d’une réglementation simplifiée ni d’une facilité d’exercice en entreprise. Avec la décision du Cabinet de mercredi, nous comblons l’écart et rendons les LLP plus attrayants et plus faciles à gérer.

Le ministère des Affaires corporatives a déclaré que l’objectif de cette décision est de supprimer la criminalité des infractions des lois sur les affaires où aucune intention maladroite n’est impliquée.

