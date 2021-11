Rajya Sabha : l’opposition organise un débrayage après que Venkaiah Naidu a refusé de révoquer la suspension de 12 députés

Le président du Rajya Sabha, Venkaiah Naidu, a déclaré mardi que la suspension de 12 députés ne serait pas révoquée car ils n’ont pas exprimé de remords.

Le président du Rajya Sabha, Venkaiah Naidu, a déclaré mardi que la suspension de 12 députés ne serait pas révoquée car ils n’ont pas exprimé de remords. Peu de temps après, une opposition en colère a organisé un débrayage de la Chambre haute, exprimant son mécontentement face à la suspension des membres. L’opposition a également organisé un débrayage au Lok Sabha pour l’action contre les députés.

« Les députés suspendus n’ont pas exprimé de remords. Je ne considère pas l’appel du chef de l’opposition (Mallikarjun Kharge). La suspension ne sera pas révoquée », a-t-il déclaré.

« L’amère expérience de la dernière session de la mousson continue de hanter la plupart d’entre nous. Je m’attendais et j’attendais que les lumières de la Chambre prennent l’initiative d’exprimer leur indignation face à ce qui s’est passé lors de la dernière session. Une telle assurance m’aurait aidé à traiter correctement la question, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas », a déclaré Naidu.

Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires parlementaires, Pralhad Joshi, a déclaré que le gouvernement était « forcément contraint » à 12 députés de l’opposition du Rajya Sabha, mais qu’il envisagerait de révoquer leur suspension s’ils s’excusaient auprès du Président et s’excusaient auprès de la Chambre.

Cependant, l’opposition a été ferme sur sa position et a déclaré qu’elle ne présenterait pas d’excuses et a allégué que les députés de Rajya Sabha avaient été suspendus contre les règles. On pense que l’opposition envisage également un boycott de la session d’hiver au Rajya Sabha en raison de la suspension, qu’elle a qualifiée de « dictature » et d’une tentative du gouvernement de museler sa voix.

Plus tôt dans la journée, les dirigeants de 16 partis d’opposition ont rencontré Naidu et l’ont exhorté à révoquer la suspension de 12 députés de l’opposition de la Chambre haute. Les dirigeants du DMK, NCP, Shiv Sena, CPI et CPI-M, RJD, TRS, IUML, RSP, MDMK, LJD, NC, Kerala Congress, VCK et AAP, outre celui du Congrès étaient présents à la réunion.

Douze députés de l’opposition ont été suspendus lundi pour le reste de la session pour leur comportement indiscipliné et leur inconduite au cours du dernier jour de la session de la mousson le 11 août, après que le gouvernement a présenté une motion à cet égard. Les chefs de 12 partis d’opposition avaient condamné lundi le gouvernement pour avoir présenté la motion qui a conduit à la suspension des 12 membres.

Les dirigeants de l’opposition ont qualifié la suspension de « injustifiée et antidémocratique », et ont allégué que l’action était en violation de toutes les règles et procédures de la Chambre haute.

Les députés suspendus sont – six du Congrès, deux chacun du Congrès de Trinamool et Shiv Sena, et un chacun du CPI et du CPM. La motion de suspension de Phulo Devi Netam, Chhaya Verma, Ripun Bora, Rajamani Patel, Syed Nasir Hussain et Akhilesh Prasad Singh du Congrès ; Dola Sen, Shanta Chhetri du Congrès de Trinamool ; Priyanka Chaturvedi, Anil Desai de Shiv Sena ; Elamaram Kareem du CPM ; et Binoy Viswam du CPI a été ému par le ministre des Affaires parlementaires Prahlad Joshi.

