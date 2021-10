Rakesh Jhunjhunwala a fait Rs 1 331 crore à partir de 2 actions du groupe Tata cette semaine; les actions bondissent jusqu’à 30%

Rakesh Jhunjhunwala

Big Bull Rakesh Jhunjhunwala a gagné 1 331 crores à partir de seulement deux actions du groupe Tata au cours de la semaine écourtée des vacances alors que Sensex et Nifty ont atteint de nouveaux sommets historiques. Deux des plus gros paris faits par l’investisseur as, Titan Company Ltd et Tata Motors, ont tracé un voyage vers le nord au cours des 4 séances de bourse précédentes, aidant Rakesh Jhunjhunwala à empocher de beaux rendements. Alors que le cours de l’action de Titan a bondi de 8,98%, le major automobile Tata Motors a grimpé de 30%. Les marchés boursiers nationaux ont atteint de nouveaux records à plusieurs reprises, aidés par une production économique saine alors que la saison des bénéfices commence sur Dalal Street.

Tata Motors fonce en avant

Le cours de l’action de Tata Motors a été dans une ligue à part cette semaine. L’action a grimpé de 30% depuis la clôture de vendredi dernier pour terminer la séance d’hier à Rs 496 par action. À la fin de la semaine dernière, l’actionnariat de Rakesh Jhunjhuwala de 3,77 crore d’actions de Tata Motors était évalué à Rs 1 445 crore. Alors que le cours de l’action montait en flèche et atteignait un nouveau sommet de 52 semaines, la valeur de la participation du grand taureau dans Tata Motors était en hausse à 1 874 crores de roupies après le commerce d’hier. Cela s’est traduit par un bénéfice de 429,59 crores de Rs en seulement quatre jours de bourse.

Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action Tata Motor a augmenté de 166,27% et les analystes continuent de voir plus de potentiel de hausse. Les analystes d’Emkay Global ont un objectif de cours de 515 roupies par action après l’accord de TPG annoncé par Tata Motors cette semaine. ICICI Direct a également un prix cible de Rs 515 chacun sur Tata Motors, ajoutant que l’accord TPG libère de la valeur pour le stock. « La transaction libère la valeur commerciale des véhicules électriques et démontre le potentiel futur de l’évolution du paysage technologique de la mobilité », ont-ils ajouté.

Le stock Titan brille de mille feux

Titan a été l’un des biens les plus précieux de Rakesh Jhunjhunwala. L’investisseur as de l’as détient 4,26 crores d’actions de Titan Company Limited avec son épouse Rekha Jhunjhunwala. La participation de 4,81% du couple dans la société était évaluée à Rs 10 046 crore à la fin de la semaine dernière. Le titre a gagné 8,98% cette semaine pour clôturer la séance d’hier à Rs 2 567 par action. La valeur de l’investissement de Rakesh Jhunjhunwala à la cloche de clôture d’hier était de Rs 10 948 crore. Cela s’est traduit par un bénéfice de Rs 902 crore cette semaine.

Titan fait partie du portefeuille de Rakesh Jhunjhunwala depuis des années maintenant. L’action a augmenté de 64,7% jusqu’à présent en 2021. Plus tôt ce mois-ci, Titan a déclaré avoir enregistré une performance robuste au cours du trimestre juillet-septembre, mettant en scène une forte reprise par rapport aux creux de la deuxième vague de covid-19. Les analystes restent optimistes sur le titre, cependant, Titan se négocie actuellement au-dessus des estimations des analystes de Motilal Oswal, Emkay Global et ICICI Direct.

