Rakesh Jhunjhunwala a fait Rs 101 crore à partir de ces 5 actions lors de la séance de négociation de muhurat d’hier

Rakesh Jhunjhunwala

Le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala a fait un crore stupéfiant de Rs 101 à partir de cinq de ses actions de portefeuille lors de la séance de négociation de muhurat de cette année. Alors que le marché progressait au cours de la session annuelle, l’investisseur as a empoché de solides rendements sur un certain nombre d’actions. Indian Hotels a été l’un des principaux gagnants du portefeuille de Rakesh Jhunjhunwala, gagnant un solide 6 % au cours de la séance de bourse d’une heure. Avec les hôtels indiens, le géant de l’automobile du groupe Tata – Tata Motors – a également brillé dans le portefeuille de l’investisseur milliardaire ce Diwali.

Le cours de l’action Tata Motors a ajouté 1% de gains cette séance de négociation de muhurat, pour clôturer la journée à Rs 490,05 chacun. Le gros taureau détient 3,67 crores d’actions du géant de l’automobile. La valeur des actions de Tata Motors dans le portefeuille de Big Bull s’élevait à Rs 1 783 crore avant le commerce de muhurat. Cela a grimpé en flèche de Rs 17,82 crore lors de la session spéciale pour clôturer à Rs 1 800 crore. Le cours de l’action Tata Motors a augmenté de 162% jusqu’à présent cette année.

Big Bull a parlé de la réouverture du commerce et de son pari sur l’hospitalité, India Hotels a été vu en train de récolter les bénéfices du commerce. Le cours de l’action d’Indian Hotel a augmenté de 5,95% au cours de la séance de bourse muhurat pour clôturer à Rs 215,45 par action. La valeur de l’hôtel indien s’élevait à Rs 507,70 crore mercredi, mais lors de la session de muhurat, la valeur a gagné Rs 31,13 crore à Rs 538,84 crore.

Le cours de l’action de l’agence de notation et de recherche Crisil a augmenté de 2% au cours de la séance de bourse du muhurat. Rakesh Jhunjhunwala détient 39,75 actions de la société, la valeur des actions de son portefeuille s’élevait à Rs 1 144 crore à la fin de la session d’hier, contre Rs 1 123 crore mercredi. Cela se traduit par un gain de crore de Rs 21,72 pour le gros taureau.

En outre, Escorts a également aidé l’investisseur as à empocher 18,11 crores de roupies. Le cours des actions a gagné 2% sur le commerce de muhurat et la valeur des actions dans le portefeuille de gros taureaux a grimpé à Rs 978 crore contre Rs 960 crore plus tôt cette semaine. Le gros taureau a également gagné 12,6 crores de Rs grâce à son pari sur les jeux et l’hôtellerie, Delta Corp. L’action a bondi de 3,3% au cours de la séance de négociation de muhurat, la valeur de l’action dans le portefeuille de gros taureau passant à 563,40 crores de Rs contre 550,80 crore de Rs mercredi. .

