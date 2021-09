Rakesh Jhunjhunwala a fait Rs 170 crore à partir de ce stock automobile en septembre; les analystes voient d’autres avantages

Le cours de l’action Tata Motor a augmenté de plus de 14% depuis fin août pour se négocier désormais à 332 Rs pièce.

Le gros taureau Rakesh Jhunjhunwala a gagné 170 crores de roupies grâce à sa participation dans le grand constructeur automobile Tata Motors, jusqu’à présent ce mois-ci. Le cours de l’action de Tata Motor a augmenté de plus de 14% depuis la fin du mois d’août pour se négocier désormais à 332 Rs pièce, contre 287 Rs par action le 31 août. L’action de Tata Motor a surperformé l’indice de référence Nifty Auto, qui a bondi de 5,5% au cours de la même période. période. Les analystes restent optimistes sur Tata Motors malgré sa récente surperformance et pensent que l’action pourrait encore augmenter, augmentant les bénéfices de Rakesh Jhunjhunwala dans la société.

Gros taureau poches Rs 170 crore

Fin août, la valeur de la participation de Rakesh Jhunjhunwala dans Tata Motors était de Rs 1084,55 crore. Le gros taureau détient 3 77 50 000 crores d’actions du constructeur automobile. Alors que le cours de l’action augmentait, la valeur de la participation de Rakesh Jhunjhunwala dans la société s’élève aujourd’hui à 1 254,62 crore de roupies. Cela s’est traduit par un bénéfice de Rs 170 crore en un peu moins d’un mois pour le gros taureau. Les calculs effectués supposent que Rakesh Jhunjhunwala n’a pas vendu ou acheté d’actions supplémentaires de Tata Motors depuis la fin juin.

Souvent appelé le Warren Buffett du marché boursier indien, Rakesh Jhunjhunwala a pris une participation dans Tata Motors en septembre de l’année dernière, en achetant 4 crore d’actions de la société du groupe Tata. Le gros taureau a ensuite ajouté à sa participation en mars de cette année avant de la réduire à 3,77 crore d’actions à la fin du trimestre d’avril à juin.

Les analystes restent optimistes

Les analystes d’Edelweiss pensent que le cours de l’action Tata Motors pourrait encore augmenter et atteindre un objectif de cours de 353 roupies par action. « Nous restons positifs sur le futur pipeline de produits de JLR, qui améliorera le mix en faveur de la marque LR, plus rentable. Nous nous attendons à ce que la demande sur certains de ses marchés clés se normalise, car nous pensons que le pire est derrière. En outre, un contrôle strict des coûts devrait également renforcer la rentabilité », ont-ils déclaré dans une note. « Tata Motors continue de se concentrer fortement sur l’amélioration de son bilan. Le Covid et la pénurie de semi-conducteurs en ont retardé la matérialisation. À mesure que la production se normalise, des vents favorables tels que le cycle de modèle pour le lancement de JLR-RR dans neuf mois, suivi d’une reprise de la demande de RRS en CV et d’initiatives de réduction des coûts, entraîneront un FCF solide, à notre avis », ont-ils ajouté.

Pendant ce temps, HDFC Securities a une cote « Acheter » sur Tata Motors, voyant l’opportunité EV à venir. « Nous pensons que Tata Motors bénéficiera d’un environnement de demande en amélioration, tant en Inde qu’à l’étranger (chez JLR). De plus, Tata Motors lance des produits électriques dans l’ensemble de son portefeuille mondial », ont-ils déclaré. D’autre part, Jefferies a un objectif de prix de Rs 435 sur Tata Motors, valorisant l’entreprise autonome à Rs 200 par action à 4x FY23 PB et Jaguar à Rs 235 chacun à 3x FY23 EV/EBITDA.

