Rakesh Jhunjhunwala a peut-être gagné Rs 196 crore à partir d’un seul stock cette semaine alors que D-Street a glissé

Rakesh Jhunjhunwala a gagné Rs 196,94 crore au cours des cinq dernières séances de trading à partir d’un seul de ses investissements.

Rakesh Jhunjhunwala a réalisé un crore de Rs 196,94 au cours des cinq dernières séances de négociation à partir d’un seul de ses investissements, tandis que les indices de référence plongeaient dans un contexte de volatilité accrue. Souvent appelé le grand taureau de Dalal Street, Rakesh Jhunjhunwala est connu pour son amour pour l’action qui l’a aidé à réaliser cet exploit et ce n’est pas la première fois que cette action unique a aidé son portefeuille de cette manière. Le cours de l’action Titan Company Ltd. de Titan était de 1 467,7 Rs chacun à la fin de la semaine dernière et cette semaine, malgré la chute de mercredi et jeudi, les actions de Titan ont clôturé avec des gains.

Rakesh Jhunjhunwala et son épouse Rekha Jhunjhunwala détenaient une participation de 5,32% dans la société à la fin du mois de décembre de l’année dernière, selon le schéma d’actionnariat disponible sur les bourses. De ce montant, l’investisseur as a 3,75,10,395 actions de participation à son nom tandis que 96,60,575 actions de participation sont au nom de sa femme.

Cumulativement, la valeur des actions de 4,71 crores détenues par les Jhunjhunwala s’élevait à 6 923,28 crores de roupies à la fin du commerce de la semaine précédente. Alors que le cours de l’action de Titan a augmenté cette semaine, avec un bond de 2% mardi et un pic de 4% vendredi, la valeur de la participation de Rakesh et Rekha Jhunjhunwala a augmenté à 7 120,22 crore Rs. Cela se traduit par un ajout de Rs 196,94 crore à la richesse du grand taureau alors que les marchés boursiers ont été témoins d’un sentiment baissier.

Bien que le Rekha et le Rakesh Jhunjhunwala aient réduit leurs avoirs dans Titan au cours des trimestres précédents, le titre a continué de grimper. Au cours des six derniers mois, le titre a augmenté de 32%. La part de Titan a bondi de 33% au dernier trimestre, ce qui aurait pu être la raison pour laquelle Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation dans la société et enregistré des bénéfices. Les Jhunjhunwala ont réduit leurs avoirs dans Titan de 18 parts de capital lakh au dernier trimestre.

Titan a fortement rebondi après la pandémie. Au trimestre précédent, la société a enregistré une augmentation de 16,7% de ses revenus en glissement annuel, tandis que l’EBITDA a bondi de 13,7%. Le bénéfice net du troisième trimestre de l’exercice a bondi de plus de 10% pour Titan. Lors d’une récente interaction lors de la conférence électronique Edelweiss 2021, la direction de Titan a laissé entendre que la croissance continue de rester forte en janvier.

(Calculs basés sur le schéma de l’actionnariat pour le trimestre terminé en décembre 2020, disponibles en bourse)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.