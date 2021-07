Rakesh Jhunjhunwala achète 1 crore d’actions d’Indiabulls Housing Finance en avril-juin 2021; les actions bondissent de 5%

Rakesh Jhunjhunwala ne détenait aucune participation dans cette société de financement du logement au cours du trimestre de mars 2021.

Rakesh Jhunjhunwala a acquis 1 crore d’actions ou une participation de 2,17% dans la société Indiabulls Housing Finance au cours du trimestre avril-juin de l’exercice 22. Jhunjhunwala ne détenait aucune participation dans cette société de financement du logement au cours du trimestre de mars 2021. Cela survient après que l’investisseur as a augmenté des participations dans des sociétés telles que Federal Bank, SAIL, Edelweiss Financial Services au cours du trimestre de l’exercice en cours. Les fonds communs de placement ont également augmenté leur participation à 2,95 pour cent ou 1,36 crore d’actions contre 2,81 pour cent ou 1,29 crore d’actions à la fin du trimestre de juin. De même, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont augmenté dans Indiabulls Housing Finance à 33,63 ou 15,53 actions crore contre 33,61 pour cent ou 15,51 actions crore.

Au cours du premier trimestre de l’exercice en cours, Blackrock Funds a acheté une participation supplémentaire dans Indiabulls Housing Finance, portant la participation totale à 3,54 % ou plus de 25 lakh actions. Au trimestre précédent, la participation s’élevait à 2,55%. Blackrock Global Funds Emerging Markets Fund détenait 1,10 % du capital, Blackrock Emerging Frontiers Master Fund 1,15 % et Blackrock Strategic Funds – Blackrock Emerging Markets 1,29 % dans Indiabulls Housing Finance, en juin 2021. La participation du promoteur était de 21,69 %, contre 21,70 % au trimestre de mars 2021.

Concernant l’ESB, les actions d’Indiabulls Housing Finance ont bondi de près de 5% pour atteindre 278,80 roupies chacune lors d’opérations intrajournalières. L’action avait atteint un sommet de 52 semaines à 313,50 Rs au milieu du mois précédent. Au cours du premier trimestre de l’exercice en cours, Rakesh Jhunjhunwala, le grand taureau des marchés boursiers nationaux, a réduit sa participation dans Tata Motors, Titan Company et Autoline Industries.

Le mois dernier, Indiabulls Housing Finance a déclaré que son conseil d’administration avait approuvé une proposition visant à lever plus de 7 000 crores de roupies via divers instruments financiers. Cela comprend environ 2 043 crores de roupies en émettant des actions ou d’autres instruments, a indiqué la société dans un communiqué. Le plan comprendra également l’émission de débentures non convertibles non garanties ou garanties, cotées ou non cotées, remboursables avec ou sans bons de souscription ou tout autre titre similaire libellé en roupies indiennes en une ou plusieurs tranches pour 5 000 crore Rs (monnaie équivalente) sur la base d’un placement privé ou autrement.

