Rakesh Jhunjhunwala achète plus d’actions Titan pour la première fois depuis décembre 2019, augmente la participation de SAIL

Rakesh Jhunjhunwala détient désormais 3,37 crores d’actions de Titan.

Rakesh Jhunjhunwala et son épouse Rekha Jhunjhunwala ont augmenté leur participation dans Titan Company Ltd pour la première fois en près de sept trimestres. Selon le dernier modèle d’actionnariat de Titan, les Jhunjhunwala détiennent désormais une participation combinée de 4,9% dans la société après l’avoir réduite pendant trois trimestres consécutifs. En outre, le grand taureau a ajouté plus d’actions PSU Steel Authority of India (SAIL) à son portefeuille, achetant une participation supplémentaire de 0,4%. Le cours des actions de Titan Company a bondi de 43% depuis la fin juin de cette année jusqu’à aujourd’hui, tandis que SAIL a perdu 8% en valeur.

Big Bull arrête de réduire les avoirs de Titan

Rakesh Jhunjhunwala détient désormais 3,37 crore d’actions de Titan, contre 3,30 crore d’actions à la fin du trimestre de juin. Avec l’ajout de près de 7,5 lakh d’actions de la société, le grand taureau détient une participation de 3,8%. Pendant ce temps, Rekha Jhunjhunwala a réduit sa participation dans la société de 96,40 actions lakh fin juin de cette année à 95,40 actions lakh fin septembre. Cependant, la participation combinée du couple dans l’entreprise a augmenté.

C’est pour la première fois depuis le trimestre octobre-décembre 2019 que le gros taureau augmente sa participation dans Titan. En décembre 2019, Rakesh Jhunjhunwala et sa femme détenaient une participation de 6,7% dans Titan, qui est finalement tombée à 4,8% au dernier trimestre. Au cours du trimestre précédent, les actions de Titan ont grimpé de 25 % et ont depuis augmenté leurs gains de 15 % supplémentaires pour se négocier désormais à 2 453 roupies par action.

La participation de SAIL a encore augmenté

En outre, l’as de l’investisseur a également augmenté sa participation dans la Steel Authority of India. Rakesh Jhunjhunwala est apparu sur le schéma de partage de SAIL au dernier trimestre avec une participation de 1,4%. Cependant, l’investisseur milliardaire détenait auparavant une participation inférieure à 1% dans la société, selon le site Web de la société. À la fin du trimestre juillet-septembre, la participation de Rakesh Jhunjhunwala dans la société est maintenant passée à 1,8% avec 7,25 crore d’actions.

SAIL, surperformant des plus bas de mars 2020 à mai 2021, a depuis chuté de 18%. Le cours de l’action SAIL a baissé de 12% au dernier trimestre. Cependant, depuis fin septembre, l’action a gagné 4,5% jusqu’à présent en octobre. Les analystes d’ICICI Direct s’attendent à ce que SAIL déclare un bénéfice net de Rs 4 677 crore au deuxième trimestre fiscal, en hausse de 21% par rapport aux trois mois précédents.

