Rakesh Jhunjhunwala achète une participation dans SAIL ; Le stock d’acier PSU bondit de 2%

Le grand taureau s’est demandé pourquoi les actions du ciment sont évaluées à 30 à 40 fois les bénéfices, tandis que les actions de l’acier sont évaluées à 5 à 7 fois les bénéfices.

L’investisseur milliardaire Rakesh Jhunjhunwala a acheté une participation supplémentaire dans Steel Authority of India (SAIL) au cours du trimestre d’avril à juin, selon les données disponibles auprès de la bourse. Selon le dernier modèle d’actionnariat disponible sur le site Web de l’ESB, Rakesh Jhunjhunwala détient désormais 5 75 00.000 actions de SAIL, soit une participation de 1,39%. Le cours de l’action SAIL est en hausse depuis fin mars 2020 et la récente reprise a été aidée par la flambée des prix des matières premières, entre autres facteurs. Le cours de l’action SAIL a augmenté de 2,3% jeudi, s’échangeant à Rs 127,4 par action.

Bien que ce soit la première fois que le nom de Rakesh Jhunjhunwala apparaît en tant qu’actionnaire de SAIL sur le site Web de la bourse, des documents disponibles sur le site Web de la société montrent que le gros taureau détenait une participation dans la société à la fin du trimestre précédent. Rakesh Jhunjhunwala et sa femme possédaient plus de 3,55 lakh d’actions de la société à la fin du trimestre précédent.

Nouvelles connexes

Rakesh Jhunjhunwala réduit sa participation dans Titan et vend 384 crores d’actions en avril-juin ; l’action chute de 1% Infosys, Titan, Wipro, L&T, ITC, Marico, LTTS, Tata Steel, Aditya Birla Money en bref L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala est la plus perdante de Sensex aujourd’hui, le cours de l’action Titan chute de 2,6% sur la mise à jour commerciale du premier trimestre

Au cours du seul trimestre précédent, SAIL a vu son cours de bourse augmenter de 65%. Plus tôt le mois dernier, la société de courtage Kotak Securities a lancé la couverture de SAIL, trouvant qu’elle était dans un “sweet spot”. “Nous initions une couverture sur l’action avec une note d’ACHAT et une juste valeur de Rs170 en supposant des marges de milieu de cycle et une option à la hausse significative”, ont-ils déclaré. On pense que SAIL bénéficiera des prix plus élevés de l’acier/du minerai de fer induits par les changements de politique commerciale de la Chine et les réformes de l’offre. Les analystes de Kotak Securities estiment que SAIL a considérablement amélioré son bilan et s’attendent à ce que le désendettement se poursuive.

La société de courtage avait en outre ajouté que les projets d’expansion de SAIL devraient être achevés bientôt. “Le projet comprend l’extension des capacités, la mise à niveau de la gamme de produits, le dégoulottage et l’augmentation des matières premières”, a déclaré Kotak Securities.

La participation de Big Bull dans SAIL est conforme à ses récents commentaires sur les marchés boursiers et l’économie de l’Inde. Plus tôt en juin, Rakesh Jhunjhunwala, dans une interview avec CNBC TV18, a déclaré que les actions PSU pourraient se redresser. Si le gouvernement agit correctement, les actions PSU peuvent vous donner des rendements énormes. J’ai mis mon argent dans des banques PSU mais je pense que tout le secteur peut bien se porter », avait-il alors déclaré. Rakesh Jhunjhunwala avait également déclaré que les valorisations des actions de métaux n’étaient pas justes malgré leur progression vers le haut. Le grand taureau s’était demandé pourquoi les actions du ciment étaient évaluées à 30 à 40 fois les bénéfices, tandis que les actions de l’acier étaient évaluées à 5 à 7 fois les bénéfices et les gens doutent encore de telles évaluations.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.