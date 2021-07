Rakesh Jhunjhunwala augmente sa participation dans Edelweiss Financial Services au cours du trimestre d’avril à juin 2021 ; stock jusqu’à 4%

Rakesh Jhunjhunwala a acheté 40 actions lakh ou 0,42% du capital de la société financière.

Rakesh Jhunjhunwala a augmenté sa participation dans Edelweiss Financial Services au cours du trimestre d’avril à juin 2021. L’investisseur de premier plan a augmenté sa participation dans la société à 1,61 %, contre 1,19 % à la fin du trimestre de mars 2021. Rakesh Jhunjhunwala a acheté 40 actions lakh ou 0,42% du capital de la société financière. L’action d’Edelweiss Financial Services a bondi de près de 4 pour cent à 93,50 roupies par jour sur l’ESB. Plus tôt cette semaine, l’action avait atteint un sommet de 52 semaines à 100,80 Rs, soit plus du double de son creux de 50 Rs, atteint l’année dernière en novembre.

En termes de volume négocié, jusqu’à présent, 6,60 actions lakh ont échangé la main sur l’ESB, tandis qu’un total de 92,66 unités lakh ont été négociées sur la NSE. Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont toutefois réduit leur participation à 29,85 % ou 27,95 crores d’actions au cours du trimestre de juin, contre 30,04 crores d’actions ou 32,10 % des parts au trimestre de mars. LIC, le plus grand investisseur institutionnel national, et les fonds communs de placement ont maintenu leurs participations inchangées. Alors que les investisseurs de détail (capital social individuel jusqu’à Rs 2 lakh) ont augmenté leurs avoirs à 10,06 pour cent ou 9,42 crore d’actions contre 8,50 pour cent du capital ou 7,95 crore d’actions.

Par ailleurs, Edelweiss Financial Services, Rakesh Jhunjhwala a acquis une participation supplémentaire dans Steel Authority of India (SAIL) au cours du trimestre avril-juin. Rakesh Jhunjhunwala détient désormais 5,75 crore d’actions de SAIL, soit une participation de 1,39 % dans la société. Alors qu’il a réduit de 0,25% sa participation dans le fabricant de montres-bijoux Titan Company au premier trimestre de l’exercice en cours. Un investisseur as a réduit sa participation dans Titan pour le troisième trimestre d’affilée. Alors que la participation de sa femme Rekha Jhunjhunwala est restée inchangée à 1,09 %. Titan est le plus gros avoir de son portefeuille.

