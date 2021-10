Rakesh Jhunjhunwala coupe sa participation dans Lupin ; l’action reste sous pression, perd plus de 4% jusqu’à présent cette année

Auparavant, Rakesh Jhunjhunwala détenait 1,6 % du capital ou 72,45 parts lakh de Lupin

Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation dans la major pharmaceutique Lupin à moins de 1%. Auparavant, Rakesh Jhunjhunwala détenait une participation de 1,6% ou 72,45 parts lakh de Lupin, au 30 juin 2021. Cependant, le nom de Rakesh Jhunjhunwala n’apparaissait pas dans la liste publiée par la société plus tôt cette semaine selon le dernier dossier d’actionnariat. Les entreprises n’ont pas besoin de déclarer les noms des actionnaires détenant moins d’un pour cent du capital de l’entreprise. Trendlyne montre que la participation de Rakesh Jhunjhunwala dans Lupin est « inférieure à 1 % » au 30 septembre 2021.

Performance de l’action Lupin

Le cours de l’action Lupin a baissé de plus d’un demi pour cent à Rs 958 chacun sur l’ESB, alors même que l’ESB Sensex a bondi de 0,7%, atteignant un nouveau record. L’action a chuté d’un demi pour cent au cours des cinq derniers jours et de 2,4 pour cent le mois dernier. Alors que, depuis le début de l’année (YTD), l’action Lupin a perdu 4,14 % et 8,6 % en six mois. Les analystes disent que le secteur pharmaceutique dans son ensemble est sur une note positive, mais le faible ROE de Lupin n’a pas du tout profité aux investisseurs.

La performance opérationnelle de l’entreprise est également restée plus faible. « Cependant, les perspectives de Lupin semblent stables au vu de la croissance saine et continue du secteur pharmaceutique indien et de la hausse progressive des ventes aux États-Unis qui pourraient améliorer ses marges. Les investisseurs peuvent détenir l’action pour l’objectif de 980 à moyen terme », a déclaré à Financial Express Online Ravi Singh, vice-président – ​​responsable de la recherche, Share India Securities.

Malgré une reprise du marché boursier indien dans son ensemble, les actions Lupin régnaient sous pression. Les analystes ont déclaré que la sortie de l’investisseur de premier plan avec le peu d’intérêt pour les secteurs défensifs comme la pharma a conduit l’action Lupin à rester sous pression malgré un marché haussier global fort. « Techniquement, Rs 980 reste une forte résistance et jusqu’à ce qu’il n’y ait pas de clôture au-dessus de ce niveau, Rs 920-930 pourrait être atteint au cours des prochaines sessions », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online.

