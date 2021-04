Rakesh Jhunjhunwala coupe sa participation dans Titan et vend Rs 344 crore d’actions Titan en janvier-mars 2021

Rakesh Jhunjhunwala a vendu des actions de Titan Company d’une valeur de Rs 344 crore en janvier-mars 2021

Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation dans la joaillerie et l’horloger Titan Company en janvier-mars 2021. L’investisseur Ace Rakesh Radhyshyam Jhunjhunwala a vendu 22,50 actions lakh au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Jhunjhunwala a réduit sa participation à 3,52 crores ou 3,97%, à la fin du trimestre de mars, contre 3,75 crores ou 4,23% de la participation de Titan Company au trimestre de décembre, selon le schéma d’actionnariat des actionnaires publics. Son épouse Rekha Jhunjhunwala continue de détenir 96,40 actions lakh ou 1,09% du capital de Titan.

Selon la clôture précédente de l’action de Titan Company à Rs 1530,65 pièce, Rakesh Jhunjhunwala a vendu des actions de Titan Company d’une valeur de Rs 344 crore entre janvier et mars 2021. Rakesh Radhyshyam Jhunjhunwala avec sa femme Rekha Jhunjhunwala détient collectivement 4,49 crore actions ou 5,06 pour cent. dans Titan Company.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont également réduit leur participation à 16,06 crores ou 18,10% au trimestre de mars, contre 16,50 crores ou 18,59% au trimestre de décembre. Cependant, LIC, le plus grand investisseur institutionnel national, a relevé sa participation dans Titan Company à 3,91%, contre 3,59% au cours du trimestre. ICICI Prudential Life Insurance Company a réduit sa participation à 1,09% au trimestre de mars 2021, contre 1,11% au trimestre de décembre 2020. Les compagnies d’assurance détiennent ensemble 6,14 pour cent contre 5,92 pour cent à la fin de décembre.

Les fonds communs de placement ont également augmenté leur participation dans Titan Company à 3,86 actions de crore ou 4,36 pour cent de participation de 3,76 actions de crore ou 4,24 pour cent. En outre, les investisseurs de détail (capital-actions individuel jusqu’à Rs 2 lakh) ont augmenté leurs avoirs à 9,03 pour cent contre 8,93 pour cent.

Plus tôt cette année, le cours de l’action de Titan Company a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de 1 620,95 roupies chacun sur l’ESB. L’action a touché son plus bas de 52 semaines de Rs 809,85 pièce le 18 mai 2020. Jusqu’à présent ce mois-ci, le cours de l’action a corrigé 1,78 pour cent. Au cours du trimestre de janvier à mars, le stock a chuté de 0,07 pour cent.

