Rakesh Jhunjhunwala décode pourquoi Sensex et Nifty n’ont pas succombé alors que l’Inde combattait la deuxième vague de Covid-19

L’investisseur as pense que le sentiment dans le pays pourrait être négatif à ce stade, mais la réalité de l’Inde n’est pas négative.

Le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala a décodé pourquoi les marchés boursiers nationaux sont restés fermes alors que la sinistre deuxième vague de coronavirus a stupéfié le pays. L’investisseur as pense que le sentiment dans le pays pourrait être négatif à ce stade, mais la réalité de l’Inde n’est pas négative et cela a donc donné à Dalal Street le coup de pouce. «Le sentiment est mauvais mais la réalité ne l’est pas. Au cours des troisième et quatrième trimestres, les entreprises indiennes ont signalé la plus forte croissance de leurs bénéfices au cours des cinq dernières années », a déclaré Rakesh Jhunjhunwala à la chaîne d’information hindi Aaj Tak dans une interview diffusée cette semaine.

Les bénéfices des entreprises montent en flèche

«En 2008, les bénéfices des entreprises indiennes par rapport au PIB étaient de 8%, et en 2019-2020, il était en baisse de 2%. Je crois que cette année, nous l’aurons à 6% », a déclaré Rakesh Jhunjhunwala tout en soulignant les perspectives positives de l’économie indienne. Il a ajouté qu’à son avis, l’Inde entre dans une phase où le pays connaîtra une croissance à deux chiffres. Il a déclaré que l’Inde connaîtra une croissance de 10% du PIB cette année et continuera de connaître une croissance élevée au cours des 20 prochaines années. En outre, l’investisseur milliardaire a salué la gestion économique de l’Inde, ajoutant que la vision du gouvernement de fournir de l’eau du robinet à chaque ménage est quelque chose qui sauvera des vies à l’avenir.

Les secteurs touchés par Covid rebondissent

Parlant de secteur spécifique, le grand taureau a déclaré que tous les secteurs sortiraient de la pandémie. «Les secteurs les plus touchés sont la restauration, le tourisme et l’aviation. Ils reviendront en beauté », a-t-il déclaré. Rakesh Jhunjhunwala a ajouté qu’à son avis, d’ici la fin de cette année, les stations balnéaires en Inde verront à nouveau les clients revenir fortement. «… Cinq ans plus tard, je dirai aux gens de vendre et personne ne le ferait, mais pour le moment, personne n’est prêt à acheter», a-t-il déclaré.

Partager le mantra de l’investissement sur le marché

Rakesh Jhunjhunwala a également partagé son mantra pour investir dans les marchés boursiers, qui, selon lui, n’a pas changé jusqu’à présent et ne changera pas non plus à l’avenir. «J’investis dans les marchés en voyant les mêmes choses maintenant que j’ai fait en 1985. Rien n’a changé. Les marchés basent les évaluations finales sur les flux de trésorerie », a déclaré le grand taureau tout en avertissant les gens que les marchés bougent en excès dans les deux sens.

Au sujet de la crise sanitaire actuelle, l’investisseur a déclaré que l’Inde pourrait envisager de revenir bientôt à la normale. «C’est une tragédie et il ne fait aucun doute que c’est une guerre et nous devons la combattre», a déclaré Rakesh Jhunjhunwala.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.