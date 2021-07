Rakesh Jhunjhunwala-firm dépose des papiers IPO: Star Health and Allied Insurance plans Rs 2,000 cr question

L’investisseur milliardaire Rakesh Jhunjhunwala est l’un des trois promoteurs de la société.

Star Health and Allied Insurance Company Ltd, propriété de Rakesh Jhunjhunwala, a déposé des projets de documents pour son offre publique initiale (IPO) auprès du régulateur des marchés des capitaux SEBI. La société appartient à Safecrop Investments India LLP, à WestBridge AIF I et à l’investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala, selon le DRHP (projet de prospectus sur le hareng rouge). L’assureur-maladie privé détient une part de marché de 15 %. Selon CRISIL Research, Start Health est l’un des principaux assureurs-maladie privés et la plus grande compagnie d’assurance-maladie de détail en Inde. Barbeque Nation et Nazara Technologies, propriété de Rakesh Jhunjhunwala, ont récemment été cotées en bourse.

Selon le DRHP, Star Health and Allied Insurance Company cherche à lever plus de 2 000 roupies via l’introduction en bourse, qui comprendra une nouvelle émission d’actions et une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants et même certains promoteurs de la société. . La nouvelle émission totalisera jusqu’à 2 000 crores de roupies, tandis que l’OFS verra les actionnaires vendre jusqu’à 6,01 crores d’actions d’une valeur nominale de 10 roupies chacune. Ceux-ci comprendront jusqu’à 3,06 crore d’actions de Safecrop Investments India LLP, l’actionnaire vendeur du promoteur. Les autres actionnaires vendeurs comprennent Apis Growth 6 Limited, l’Université de Notre Dame DU LAC, MIO IV Star, Sai Satish, Konark Trust, Berjis Minoo Desai, MMPL Trust, entre autres.

La société propose d’utiliser le nouveau produit de l’émission pour augmenter sa base de capital. Kotak Mahindra Capital Company Limited, Axis Capital Limited, BofA Securities India Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited et ICICI Securities Limited sont les co-coordinateurs mondiaux et les principaux responsables de l’émission.

L’investisseur milliardaire Rakesh Jhunjhunwala est l’un des trois promoteurs de la société, selon le DRHP. Le grand taureau détient 7,68 crore d’actions de Start Health et Allied Insurance, ce qui se traduit par une participation de 14%. Reka Rakesh Jhunjhunwala détient 1,78 crore d’actions de la société ou une participation de 3,26 % et fait partie du groupe promoteur. Rakesh Jhunjhunwala a acquis sa participation dans la société au prix moyen de Rs 156,28 par action avec son premier achat d’actions en mars 2019, selon le document d’offre. Jusqu’à présent cette année, Barbeque Nation et Nazara Technologies, deux sociétés détenues par Rakesh Jhunhunwala, sont déjà entrées dans les bourses par le biais d’introductions en bourse.

