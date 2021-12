Rakesh Jhunjhunwala gagne 421% sur ce titre, sur lequel les investisseurs en introduction en bourse perdent 10%

Rakesh Jhunjhunwala a gagné 5 418 crores de roupies, soit 421% de profit grâce à son investissement dans la nouvelle société Star Health and Allied Insurance Company.

Selon le Red Herring Prospectus (RHP) de Star Health, Rakesh Jhunjhunwala a acquis sa participation de 14,98 % dans la société de manière échelonnée, en achetant des actions entre mars 2019 et novembre 2021. Le prix d’achat moyen des actions de 8,28 crore détenues par Rakesh Jhunjhuwala, selon le RHP, n’est que de Rs 155,28 par action – une remise de 83% par rapport à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse.

L’investissement de Rakesh Jhunjhunwala dans Star Health and Allied Insurance Company

Nombre d’actions : 8,28 crore

Participation : 14,98 %

Prix ​​d’achat moyen : Rs 155,28 par action

Cours de clôture de mercredi : Rs 809 par action

Rendements totaux : 421 %

Coût total d’acquisition : Rs 1,287 crore

Valeur actuelle de la participation : Rs 6 705 crore

Gain total: Rs 5,418 crore

Outre Rakesh Jhunjhunwala, son épouse Rekha Jhunjhunwala détient également 1,78 crore d’actions de la société ou une participation de 3,23 % dans Star Health and Allied Insurance. Le même est évalué à Rs 1,454 crore.

D’un autre côté, les investisseurs en introduction en bourse n’ont pas eu jusqu’à présent un voyage agréable avec les actions de Star Health. Les investisseurs qui ont reçu un lot d’actions Star Health pour le prix d’introduction en bourse de Rs 900 par action pour un investissement minimum de Rs 14 400 ont perdu Rs 1 400 en moins d’une semaine de négociation.

