Rakesh Jhunjhunwala gagne plus de Rs 4 000 crore du stock Titan en 2021; faut-il acheter, conserver ou vendre ?

Les actions du portefeuille de Rakesh Jhunjhunwala, Titan Company, ont augmenté de 62% au cours de l’année civile 2021, passant de Rs 1 551 par action à 2 524,35 roupies. Rakesh Jhunjhunwala et son épouse Rekha Jhunjhunwala détiennent ensemble 4,87 % du capital ou 4,33 crores d’actions Titan. Le premier jour de bourse de CY2022, les actions Titan étaient faibles à Rs 2 508,30 chacune, en baisse de 0,6% par rapport à la dernière clôture de Rs 2524,35 chacune. Les analystes techniques disent qu’un fort sentiment haussier dans CY21 ainsi que la facilité des restrictions COVID-19 en termes de saison des fêtes et des mariages ont conduit Titan à donner des rendements stellaires.

Au cours de la dernière année, le cours de l’action Titan est passé de 1 551 Rs pièce (au 4 janvier 2021) à 2 524,35 Rs pièce (au 31 décembre 2021), aidant la valeur nette de Rakesh Jhunjhunwala à augmenter de 4 214 crores Rs au cours de cette période. Au cours des six derniers mois, il a grimpé de 43,53 %, et de plus de 6 en un mois. « Techniquement, le 2570 reste une forte résistance pour Titan Company. Les investisseurs à long terme devraient enregistrer des bénéfices à ces niveaux et attendre des niveaux plus proches de 2180-2200 pour commencer à accumuler de meilleurs rendements cette année », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online.

En termes de volume négocié, un total de 24 000 actions ont échangé la main sur l’ESB et plus de 4,76 unités lakh à la NSE jusqu’à présent dans la journée. Les analystes disent que le tableau technique des actions de la société Titan continue de rester porteur. Après la création d’un point haut à 2677, au dernier trimestre de CY21, l’action est restée dans une fourchette définie suite à un mouvement de correction à distance. « Il semble avoir repris son mouvement haussier après avoir pris un support près de son 100-DMA qui se situe actuellement à 2244. Le titre se négocie désormais au-dessus de toutes ses moyennes mobiles clés. Les investisseurs qui détiennent cette action doivent rester investis ; le titre devrait tester son précédent sommet. Les investisseurs peuvent rester investis tout en maintenant un stop loss suiveur de 2200 sur une base de clôture », a déclaré à Financial Express Online Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique consultant et fondateur de Gemstone Equity Research & Advisory Services.

