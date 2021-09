Rakesh Jhunjhunwala gagne Rs 21 crore en une journée sur ce stock dans les nouvelles; L’action Zee Ent atteint un nouveau sommet en 52 semaines

Les entreprises rares de Rakesh Jhunjhunwala ont acheté 50 lakh actions de Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) à Rs 220,44 par action le mardi 14 septembre dans le cadre d’opérations en gros.

Rakesh Jhunjhunwala a réalisé un bénéfice à la valeur de marché de Rs 20,53 crore en une seule journée lors de son achat d’actions Zee Entertainment hier. De plus, il gagne plus de cette action avec la tendance haussière qui se poursuit aujourd’hui. Les entreprises rares de Rakesh Jhunjhunwala ont acheté 50 lakh actions de Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) à Rs 220,44 par action le mardi 14 septembre dans le cadre d’opérations en gros. L’action ZEEL s’est clôturée à Rs 261,5 mardi, rapportant à Rakesh Jhunjhunwala une somme nette de 41 Rs par action, pour un total de 20,53 crore de Rs.

L’action ZEEL a prolongé le rallye d’hier, bondissant encore de 12% aujourd’hui à un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 295,15 intraday. L’action a augmenté de 34% par rapport au prix d’achat de Rakesh Jhunjhunwala. Le nom de Rakesh Jhunjhunwala ou de Rare Enterprises ne figure pas dans le schéma d’actionnariat, car seules les entités qui détiennent plus de 1% du capital de l’entreprise sont indiquées.

En dehors de Rare Enterprise, voici les autres transactions notables sur les actions ZEEL d’hier :

– BofA Securities Europe SA a acheté 48,65 lakh actions de ZEEL à un prix moyen de Rs 236,2 pièce

– Jump Trading Financial India Pvt Ltd a acheté 1,02 crore d’actions à un prix moyen de Rs 236,50 et vendu au prix de Rs 236,66 pièce;

– Dans une autre transaction, Mansi Shares & Stock Advisors a accumulé 60,78 actions lakh au prix de 233,8 Rs et les a déchargées à 233,69 Rs par action;

– De même, Surjective Research Capital LLP a acheté 50 lakh et 80,53 lakh actions ZEEL en deux transactions à Rs 220,44 et Rs 238,92, respectivement. La société a vendu 80,58 lakh à Rs 239,04 pièce par le biais d’une transaction en gros sur NSE;

– XTX Markets LLP a accumulé 55,80 actions lakh à 241,37 Rs et vendu 55,16 actions lakh à un prix moyen de 242,20 Rs par action.

Lors de la session précédente, le cours de l’action ZEEL a bondi de près de 40 pour cent dans l’espoir d’une réévaluation de l’action. Les plus gros investisseurs de Zee, Invesco et OFI Global, ont demandé la destitution de Punit Goenka en tant que directeur général. Les investisseurs ont également demandé la destitution de deux autres réalisateurs Manish Chokhani et Ashok Kurien.

