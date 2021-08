Rakesh Jhunjhunwala investira Rs 31 cr dans les rehausseurs de productivité de Raghav ; le stock zoome 7 fois en moins d’un an

in

L’investisseur Ace Rakesh Jhunjhunwala achètera 6 lakh d’obligations convertibles obligatoires non garanties (CCD) d’une valeur de 30,90 crores de roupies.

Le cours de l’action Raghav Productivity Enhancers a atteint un niveau record de 716,90 roupies par jour sur l’ESB, après que la société de produits industriels a informé que Rakesh Jhunjhunwala investirait 31 crores de roupies dans la société. L’action a atteint 5 pour cent du circuit supérieur lundi, augmentant sept fois ou 617 pour cent en moins d’un an. L’investisseur Ace Rakesh Jhunjhunwala achètera 6 lakh d’obligations convertibles obligatoires non garanties (CCD) d’une valeur de 30,90 crores de roupies. L’action Raghav Productivity Enhancers a augmenté de 1 715 % par rapport à son plus bas historique de Rs 39,5, touché en avril 2016.

Raghav Productivity Enhancers émettra 6 lakh CCD au prix de Rs 515 par unité. Chaque CCD portera un taux d’intérêt simple de 15 pour cent. Les CCD seront convertis en actions au bout de 18 mois à compter de la date d’attribution, et la date pertinente de l’opération est le 26 juillet 2021, selon le dossier de l’ESB. « Le conseil d’administration a approuvé le prix de conversion des actions au plus élevé des montants suivants : i) 515 Rs par action, y compris la prime de 505 Rs par action, ii) Prix déterminé conformément au règlement 164 (1) de SEBI (émission de capital et exigences de divulgation) Règlement de 2018, Date pertinente visée au règlement 161 (a) à prendre en considération pour le même », a ajouté le dossier.

En termes de volume négocié, un total de 4 900 actions ont échangé la main sur l’ESB jusqu’à présent dans la journée. Les actions de Raghav Productivity Enhancers ont été cotées à Rs 28,6 le 13 avril 2016. Au cours du mois dernier, les actions de Raghav Productivity Enhancers ont grimpé de 63 %. En comparaison, BSE Sensex s’échangeait 375 points ou 0,71% de plus à 52 962,40 niveaux.

Le bénéfice net de Raghav Productivity Enhancers a augmenté de 637,93 pour cent à Rs 4,28 crore au cours du trimestre clos en juin 2021 contre Rs 0,58 crore au cours du trimestre précédent clos en juin 2020. Les ventes de la société ont augmenté de 127,23 pour cent à Rs 20,61 crore au cours du trimestre clos en juin 2021. contre 9,07 crore de roupies au cours du trimestre précédent clos en juin 2020. Selon le modèle d’actionnariat au 30 juin 2021, la participation des promoteurs s’élevait à 69,61 %.

