Rakesh Jhunjhunwala, l’épouse de Rekha a réduit sa participation dans Autoline Industries au premier trimestre de l’exercice 22 ; le stock a presque triplé en 1 an

Rakesh Jhunjhunwala détenait une participation de 2,69 % dans la société Autoline Industries le 30 juin 2021

Rakesh Jhunjhunwala et son épouse Rekha Jhunjhunwala ont pris des participations dans Autoline Industries au cours du trimestre d’avril à juin de l’exercice fiscal 22. Rakesh Jhunjhunwala et son épouse détenaient collectivement une participation de 4,62% ​​dans la société de pièces et d’équipements automobiles à la fin juin 2021. Selon le modèle d’actionnariat des actionnaires publics, Rakesh Jhunjhunwala détenait une participation de 2,69 30 juin, d’une participation de 3,29 % dans Autoline Industries à la fin du trimestre de mars 2021. De même, Rekha Jhunjhunwala détenait 1,93 % dans cette entreprise de pièces détachées automobiles à la fin du premier trimestre de l’exercice en cours, contre 2,36 % à la fin de mars 2021.

Cependant, le premier trimestre a vu deux investisseurs de premier plan – Utpal Shah et Abhijeet Pai – acheter des participations dans Autoline Industries. La participation d’Utpal Shah s’élevait à 5,93 % ou 22,50 actions lakh, tandis que celle d’Abhijeet Pai à 1,32 % ou 5 actions lakh. Au cours du trimestre, des fonds d’investissement alternatifs – Indianivesh Renaissance Fund – ont également réduit leur participation à 12,63 pour cent. Au trimestre de mars 2021, sa participation s’élevait à 15,48 %. De même, JM Financial Asset Reconstruction Company a réduit sa participation à 7,12 % contre 8,73 % auparavant. La participation du promoteur s’élevait à 31,64 % au premier trimestre de l’exercice 22.

Le cours de l’action Autoline Industries a atteint 5% du circuit supérieur à Rs 48,90 chacun sur l’ESB, se rapprochant de son plus haut de 52 semaines de Rs 51,25, touché plus tôt ce mois-ci. Ce stock de pièces et d’équipements automobiles a augmenté de 178,6 % par rapport à un minimum de 17,55 roupies chacun, en l’espace d’exactement un an. En termes de volume échangé, 14 000 actions ont échangé la main sur l’ESB, tandis qu’un total de 48 820 unités ont été échangées sur NSE, jusqu’à présent dans la journée.

Au cours du trimestre d’avril à juin de l’exercice 22, Rakesh Jhunjhunwala a acquis une participation supplémentaire dans Steel Authority of India (SAIL) et Edelweiss Financial Services. Alors que l’as de l’investisseur a réduit de 0,25% sa participation dans le fabricant de montres-bijoux Titan Company au cours du premier trimestre de l’exercice en cours. Jhunjhunwala a réduit sa participation dans Titan Company pour le troisième trimestre consécutif. Titan est le plus gros avoir du portefeuille de Jhunjhunwala.

