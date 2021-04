Rakesh Jhunjhunwala n’est pas à l’abri de la faiblesse du marché; perdu Rs 500 crore dans trois actions cette semaine

Une autre société du groupe Tata, Tata Motors, a également été vue en train de réduire la richesse de Rakesh Jhunjhunwala cette semaine.

Même le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala n’a pas été à l’abri de pertes sur Dalal Street cette semaine, les indices de référence ayant chuté de près de 2% chacun. L’investisseur milliardaire a perdu 506 crores de Rs dans seulement trois actions, y compris sa préférée Titan Company Limited. Les deux autres actions qui ont contribué à cette perte étaient Tata Motors et Escorts. Au cours de la semaine écourtée par les vacances, Sensex et Nifty ont chuté lors de trois séances de négociation sur quatre, les indices continuant à rester limités dans la fourchette face à la hausse des cas de coronavirus à travers le pays et à l’augmentation des restrictions de mouvement.

La perte la plus lourde, subie par Rakesh Jhunjhunwala cette semaine, a été dans ses paris les plus célèbres, Titan Company Limited. L’as investisseur, avec son épouse Rekha Jhunjhunwala, détient 4,49 crore actions de la société ou une participation de 5,1%. Le cours de l’action Titan a enregistré une baisse de 5,23% cette semaine. Avec cela, la valeur de la participation de Rakesh Jhunjhunwala dans l’entreprise est passée de 6 955 crores de Rs à la fin de la semaine précédente à 6 591 crores de Rs le vendredi. Cela s’est traduit par une perte d’environ Rs 364 crore pour le gros taureau.

Une autre société du groupe Tata, Tata Motors, a également été vue en train de réduire la richesse de Rakesh Jhunjhunwala cette semaine. Le cours de l’action de Tata Motors a chuté de 5,42% cette semaine, s’établissant à Rs 293 par action sur une base de clôture. Rakesh Jhunjhunwala a investi dans Tata Motors l’année dernière, prenant une participation de 1,3% ou 4,27 crores. La valeur de sa participation était à Rs 1 325 crore le 16 avril. À la fin de cette semaine, la même chose était en baisse à Rs 1 252 crore – une perte de Rs 73 crore en seulement une semaine.

Enfin, ce sont les escortes qui ont contribué aux pertes de gros taureaux. Le prix de l’action d’Escorts a chuté de 8,7% cette semaine pour clôturer à Rs 1 138 par action. La participation de 4,8% de Rakesh Jhunjhunwala ou 69 parts de lakh d’escortes ont été évaluées à Rs 728 crore à la clôture de vendredi, en baisse de Rs 69 crore par rapport à la semaine précédente, lorsque la valeur de sa participation était de Rs 798 crore.

Cependant, ce n’était pas tout le désastre et la morosité pour l’investisseur as. Parmi ses multiples paris, certains l’ont même aidé à réaliser un profit au cours de la semaine. Jubilant Pharmova, où le Jhunjhunwala possède plus de 1 crore d’actions, a bondi de 9,8% cette semaine, aidant le grand taureau à réaliser un profit de Rs 72 crore. Fortis Healthcare a également été vu monter en flèche, se traduisant par un bénéfice de 11,88 crore de roupies pour Rakesh Jhunjhunwala. L’un des plus récents paris non cotés de Rakesh Jhunjhunwala qui sont entrés dans les bourses, Nazara Technologies a également zoomé cette semaine, ce qui a permis au grand taureau de réaliser un profit de Rs 24,7 crore.

