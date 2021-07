Rakesh Jhunjhunwala n’est pas fan de Zomato, d’autres licornes technologiques ; dit que le marché haussier actuel ne disparaîtra pas

in

L’investisseur Ace Rakesh Jhunjhunwala ne cherche pas à sauter dans le train des introductions en bourse de la technologie de la nouvelle ère, mais pense qu’il y a plus d’opportunités dans les actions de métaux et les banques nationales. S’exprimant lors du Sommet mondial des partenaires de Motilal Oswal AMC, le grand taureau a déclaré qu’il était optimiste sur tous les aspects de l’économie indienne et des marchés intérieurs, à l’exception des sociétés Internet du nouvel âge qui ont commencé leur voyage vers Dalal Street avec l’introduction en bourse de Zomato la semaine dernière. Outre Zomato, le géant des services financiers Paytm a également commencé à cartographier son parcours boursier, en déposant les projets de documents d’introduction en bourse la semaine dernière.

Privilégier les métaux, les banques à la technologie new age

“Je pense que je ferai de bien meilleurs rendements des métaux et d’autres secteurs tels que les banques”, a déclaré Rakesh Jhunjhunwala lors d’une interaction avec un autre vétéran du marché, Raamdeo Agrawal, président de Motilal Oswal AMC. «Ce n’est pas mon parti, je n’y vais pas. Ce parti sera effrayé à un moment donné », a-t-il ajouté. Parlant de l’introduction en bourse récemment conclue de la licorne de la technologie alimentaire Zomato, le grand taureau a déclaré qu’il voyait un potentiel de 20% à la hausse mais de 60% à la baisse pour l’entreprise. “Ceci est motivé par l’actualisation des 15 prochaines années”, a-t-il ajouté.

La semaine dernière, l’émission publique de Rs 9 375 crore de Zomato a reçu des offres 38,25 fois la taille de l’émission. Dans l’ensemble, des offres ont été faites pour plus de 2 751 actions crore contre les 71,92 actions crore proposées. L’introduction en bourse a suscité un intérêt massif de la part des investisseurs, même si la société n’est pas encore devenue rentable.

Rakesh Jhunjhunwala a déclaré que ses inquiétudes concernant les entreprises technologiques du nouvel âge découlent des évaluations et non de leurs modèles commerciaux. Interrogé sur les entreprises technologiques du nouvel âge à travers le monde et leur domination à Wall Street, l’investisseur milliardaire a déclaré que les entreprises indiennes n’exerçaient pas encore une telle domination. « Ces sociétés (de technologie américaine) ont construit des valorisations au fil du temps. Amazon a mis 25 ans pour atteindre ce stade », a-t-il ajouté. Après l’introduction en bourse de Zomato, Paytm prévoit désormais une introduction en bourse massive de 16 600 crores, en déposant des documents pour la même chose auprès du régulateur du marché la semaine dernière.

Le marché haussier actuel ne disparaîtra pas

Parlant de la course haussière actuelle, Rakesh Jhunjhunwala a déclaré que l’Inde est structurellement forte, contrairement aux années 1990, ce qui le rend confiant que la course actuelle du marché durera des décennies. « L’histoire fondamentale de l’Inde aujourd’hui est bien plus solide qu’elle ne l’était en 1991. Aujourd’hui, nous commençons en tant que pays bien établi dans l’espace logiciel. Les exportations de logiciels atteindront 400 milliards de dollars au cours des 4 à 5 prochaines années. Nous sommes positionnés pour être la capitale pharmaceutique mondiale. Nous avons eu des réformes comme la TPS. Sur le plan économique, l’Inde est dans une position meilleure que jamais », a déclaré le grand taureau tout en ajoutant que la course haussière actuelle ne disparaîtra pas comme celle des années 1990.

Big Bull a déclaré qu’il ne trouvait rien qui pourrait soutenir la croissance de l’Inde au cours des 10 prochaines années tout en prédisant un retour du Premier ministre Narendra Modi en 2024. Il a toutefois déclaré que l’agression de la Chine était une chose à surveiller. « Au cours des 10 prochaines années, un événement important auquel nous devrions faire attention est si la Chine attaque Taïwan. Ce sera un événement géopolitique très important dans le monde entier », a-t-il déclaré.

