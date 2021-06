Le grand taureau a réitéré son point de vue sur ce qu’il s’attend à être une course haussière durant des décennies, affirmant que les marchés boursiers indiens ont le potentiel d’aider les investisseurs à empocher des rendements massifs au cours des années à venir. (Photo : REUTERS)

L’investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala s’attend à ce que la demande de monnaie augmente dans les années à venir à mesure que l’économie indienne s’accélère, ce qui le rend extrêmement optimiste envers le secteur bancaire, y compris les « banques dites inefficaces ». “Je suis extrêmement optimiste sur les banques et extrêmement optimiste sur les banques dites inefficaces”, a déclaré Rakesh Jhunjhunwala dans une interview à CNBC TV18. Le grand taureau a réitéré son point de vue sur ce qu’il s’attend à être une course haussière durant des décennies, affirmant que les marchés boursiers indiens ont le potentiel d’aider les investisseurs à empocher des rendements massifs au cours des années à venir.

Les banques à la hausse ?

“Les banques inefficaces ont des ratios coûts-revenus très élevés, ceux-ci vont considérablement baisser”, a déclaré Rakesh Jhunjhunwala. Il a ajouté qu’il s’attend à ce que l’Inde connaisse une croissance de 14 à 15 % du PIB nominal cette année et de 10 à 12 % du PIB nominal au cours des prochaines années. Cela, selon le grand taureau, entraînera une demande croissante de monnaie. “Quand il y a une demande d’argent, les banques auront un pouvoir de négociation, puis les prêteurs qui peuvent collecter des dépôts auront ce pouvoir, donc je suis optimiste sur le secteur bancaire dans son ensemble et en particulier sur les anciennes banques du secteur public car elles ont les valorisations les moins chères. et vont voir la plus grande hausse des bénéfices », a ajouté l’investisseur as.

Actions PSU favorisées, super-cycle des matières premières à venir

Le grand taureau a de nouveau refusé de se spécialiser dans un secteur, mais a déclaré que la course haussière durerait des décennies. Il a cependant exprimé son opinion sur les sociétés cotées du secteur public comme étant optimistes. « Si le gouvernement agit correctement, les actions PSU peuvent vous donner des rendements énormes. J’ai placé mon argent dans des banques PSU, mais je pense que tout le secteur peut bien se porter », a-t-il déclaré.

En plongeant plus loin, Rakesh Jhunjhunwala a déclaré que le supercycle des matières premières ne faisait que commencer avec encore 5 à 7 ans dans la course. Il a ajouté que les valorisations des métaux, malgré leur forte hausse, sont une blague. « Si vous vous basez sur les prix du dernier trimestre, les prix d’aujourd’hui sont de 20 à 25 % supérieurs à la réalisation moyenne du trimestre précédent. Les entreprises pourraient voir des bénéfices de Rs 200-300 par action. Les actions de ciment sont évaluées à 30 à 40 fois les bénéfices, les actions d’acier sont évaluées à 5 à 7 fois les bénéfices et les gens en doutent », a ajouté Rakesh Jhunjhunwala.

Big Bull voit des changements structurels

Rakesh Jhunjhunwala a déclaré que ses vues optimistes sur l’Inde sont basées sur les changements structurels qui ont eu lieu au cours des dernières années dans le pays. “Je pense que l’économie est en phase de décollage, covid ou pas covid”, a-t-il déclaré. «Nous avons traversé le cycle du NPA, vu beaucoup de changements à Jan Dhan, IBC, RERA, maintenant des réformes sont en cours dans les lois du travail, les lois sur les exploitations agricoles. Je pense que l’Inde est au seuil d’une longue croissance économique », a déclaré l’investisseur milliardaire. Il a salué la numérisation de l’Inde qui a facilité le travail de nombreuses personnes à domicile pendant la pandémie.

Dans le cadre des changements structurels, Rakesh Jhunjhunwala a déclaré que l’Inde avait vu son secteur des entreprises s’améliorer. Il a ajouté qu’avec des niveaux d’endettement très bas dans les bilans des entreprises, l’Inde pourrait connaître le cycle de dépenses en capital le plus élevé que le pays ait jamais connu. Il s’attend à ce que les bénéfices des entreprises par rapport au PIB s’améliorent à 5-6% cette année.

Pas de troisième vague

Bien que le covid ait fait des ravages sur l’économie et les marchés, Rakesh Jhunjhunwala ne voit aucune troisième vague venir qui pourrait avoir un impact sur les marchés. « Vague ou pas de vague L’économie indienne est bien mieux préparée à faire face à ce genre de crise. Je peux, bien sûr, parier mon argent qu’il n’y aura pas de troisième vague », a-t-il ajouté. Le grand taureau conseille aux investisseurs de rester prudents, mais a déclaré que même s’il y avait une troisième vague, les marchés l’espéraient déjà.

