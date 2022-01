Rakesh Jhunjhunwala quitte Mandhana Retail, réduit sa participation dans Aptech alors même que les actions grimpent jusqu’à 194% en un an

Rakesh Jhunjhunwala a quitté la chaîne de vente au détail spécialisée The Mandhana Retail Ventures au cours du trimestre de décembre 2021, selon les dernières données sur l’actionnariat.

Rakesh Jhunjhunwala a quitté la chaîne de vente au détail spécialisée The Mandhana Retail Ventures au cours du trimestre de décembre 2021, selon les dernières données sur l’actionnariat. À la fin du trimestre de septembre 2021, Rakesh Jhunjhunwala détenait 16,30 actions lakh ou 7,4% du capital de l’entreprise. Cependant, le nom de Rakesh Jhunjhunwala n’apparaissait pas dans la liste publiée par la société sur l’ESB. Il convient de noter que les entreprises n’ont pas besoin de déclarer les noms des actionnaires détenant moins d’un pour cent du capital de l’entreprise. Les données de Trendlyne montrent que la participation de Rakesh Jhunjhunwala dans The Mandhana Retail Ventures était « inférieure à 1 % » au 31 décembre 2021.

Outre The Mandhana Retail Ventures, l’investisseur milliardaire a réduit sa participation dans Aptech. Selon les données de Trendlyne, Rakesh Jhunjhunwala et Rekha Jhunjhunwala détiennent désormais 23,43 % du capital d’Aptech, contre 23,72 % à la fin du trimestre de septembre 2021.

Mercredi, les actions de Mandhana Retail Ventures ont chuté de plus de 4% à 16,80 roupies chacune. Au cours des cinq derniers jours, l’action a gagné près de 5% et a gagné 2,7% jusqu’à présent cette année. Alors qu’il a chuté de plus de 6 pour cent au cours des six derniers mois, mais a augmenté de 45,5 pour cent au cours de la dernière année. Alors que le cours de l’action Aptech a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 447,95 chacun, gagnant 4,5% dans les transactions intrajournalières mercredi. L’action a dépassé son précédent record de Rs 444, touché le 4 janvier 2022. L’action a presque triplé au cours de la dernière année, progressant de 194%. L’action a gagné 12% au cours du dernier mois, alors qu’elle a grimpé de 76% au cours des six derniers mois.

Rakesh Jhunjhunwala a également quitté l’action immobilière à petite capitalisation TARC ou The Anant Raj Corporation au cours du trimestre de décembre 2021. Au cours du troisième trimestre de l’exercice 22, Jhunjhunwala a augmenté sa participation dans Escorts. Sa participation dans Escorts est évaluée à environ Rs 1 202 crore avec 64 parts de capital lakh. Alors que sa participation dans Canara Bank et Bilcare est restée inchangée. Selon les données de Trendlyne, Jhunjhunwala et ses associés détiennent publiquement 37 actions d’une valeur nette de plus de 25 514 crores de roupies.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.