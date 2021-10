Rakesh Jhunjhunwala quitte MCX et réduit ses participations dans 2 autres sociétés après Lupin, Fortis Healthcare

Outre Fortis Healthcare et Lupin, Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation dans The Mandhana Retail Ventures et TARC

Rakesh Jhunjhunwala a quitté MCX, après avoir réduit ses participations dans au moins quatre sociétés – Lupin, Fortis Healthcare, The Mandhana Retail Ventures et TARC, selon les dernières données sur l’actionnariat. À la fin du trimestre de juin 2021, Rakesh Jhunjhunwala détenait 25 actions lakh ou une participation de 4,9% dans le Multi Commodity Exchange of India. Cependant, le nom de Rakesh Jhunjhunwala n’apparaissait pas dans la liste publiée par la société sur l’ESB. Les entreprises n’ont pas besoin de déclarer les noms des actionnaires détenant moins d’un pour cent du capital de l’entreprise. Semblables à Lupin, les données de Trendlyne montrent que la participation de Rakesh Jhunjhunwala dans MCX était « inférieure à 1 % » au 30 septembre 2021.

Outre Fortis Healthcare et Lupin, Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation dans The Mandhana Retail Ventures et TARC. Un investisseur as détenait une participation de 7,39% ou 16,30 actions lakh dans The Mandhana Retail Ventures au cours du trimestre de septembre, a montré le modèle d’actionnariat des actionnaires publics. À la fin du 30 juin, Jhunjhunwala détenait 12,74 % ou 28,13 lakh d’actions de la société, en baisse de 535 points de base (pb). L’investisseur as a réduit sa participation dans la société après au moins huit trimestres.

Dans TARC, Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation de 180 points de base, contre 3,39 % à la fin du trimestre de juin. Selon le dernier dossier, Jhunjhunwala détenait une participation de 1,59% ou 46,95 parts lakh de TARC au trimestre de septembre. La participation de l’investisseur Ace est restée à 3,4% pendant au moins les trois quarts de décembre 2020 à juin 2021.

Pendant ce temps, les avoirs de Jhunjhunwala sont restés inchangés dans au moins huit actions telles que Indian Hotels, Tata Communications, Man Infraconstruction, NCC, Orient Cement, Wockhardt, Agro Tech Foods et Aptech. Alors qu’il a effectué de nouveaux investissements dans Canara Bank et NALCO au cours du trimestre de septembre. Les données de Trendlyne montrent que le portefeuille de Rakesh Jhunjhunwala vaut désormais plus de 25 790,7 crores de roupies.

